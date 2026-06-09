Suno lidera: La creación musical con IA gana popularidad

Los analistas observaron un aumento brusco del interés en los servicios de creación musical impulsados por inteligencia artificial. Según datos anónimos del operador Yota, el tráfico en dichas plataformas ha aumentado más de un 20 % desde principios de 2024, mientras que el tiempo promedio de sesión creció un 45 % en comparación con mayo del año pasado. El principal impulsor de este interés se identifica como los «neurocovers», donde las partes vocales originales se reemplazan con voces sintetizadas de otros intérpretes. Esto fue reportado por Ixbt.com informe .

Entre las redes neuronales musicales, la plataforma Suno sigue siendo la líder absoluta, representando el 73 % de la audiencia y el 94 % del tiempo total que los usuarios pasan en redes neuronales musicales. El tráfico de este servicio también aumentó un 20 % desde principios de año. El top tres incluye Vocal Remover, diseñado para el aislamiento vocal (aproximadamente el 20 % de los usuarios), y Udio, que genera música basada en descripciones de texto (3 %).

Los servicios especializados en el procesamiento de voz están mostrando las tasas de crecimiento más altas. El tráfico de la plataforma Moises.ai ha aumentado un 116 % desde principios de año, y el de Vocal Remover un 65 %. Covers.ai se registró como el récord absoluto, con un volumen de tráfico en abril más de 20 veces superior al de enero.

La audiencia principal de estos servicios está compuesta por usuarios de 26 a 45 años, quienes representan la mitad de todo el tráfico. Al mismo tiempo, se observa el mayor crecimiento de actividad entre los usuarios mayores de 56 años. Los hombres utilizan las redes neuronales musicales más activamente que las mujeres (66 % de los usuarios y 79 % del tiempo). La duración promedio de la sesión es de aproximadamente 18 minutos.