Dongfeng producirá en masa baterías de estado sólido con 1000 km de autonomía

Dongfeng comenzará la producción en serie de baterías de estado sólido de nueva generación para sus vehículos en la segunda mitad de este año. La densidad energética de estos acumuladores alcanza los 350 Wh/kg, lo que los convierte en las primeras baterías de estado sólido de alta densidad ampliamente disponibles en China. Según Ixbt.com informe .

Se espera que los vehículos eléctricos equipados con las nuevas baterías recorran más de 1000 kilómetros con una sola carga. A principios de año, el modelo de prueba Dongfeng Yipai se sometió a más de 70 pruebas rigurosas en la región de Mohe. Los resultados mostraron que la capacidad de la batería se mantuvo por encima del 74 % incluso a temperaturas extremadamente bajas de -30 °C.

Las baterías de estado sólido se consideran la solución más óptima para los vehículos eléctricos. Su principal innovación es el abandono de los electrolitos líquidos inflamables en favor de electrolitos sólidos. Esto reduce significativamente el riesgo de incendio y explosión, y permite almacenar más energía eléctrica en el mismo volumen.

Actualmente, existen tres direcciones principales para las baterías de estado sólido en la industria: polímero, sulfuro y óxido. Entre ellas, el enfoque compuesto de óxido-polímero es reconocido como la tecnología con mayor probabilidad de alcanzar la producción en masa más rápidamente.