OpenAI presenta su primer dispositivo: ¿de qué es capaz el teclado Micro?

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OpenAI presenta su primer dispositivo: ¿de qué es capaz el teclado Micro?

OpenAI, líder en el mundo de la inteligencia artificial, ha presentado oficialmente su primer producto de hardware: un teclado compacto llamado Micro. Creado en colaboración con el estudio de diseño Work Louder, este dispositivo está diseñado para los usuarios de ChatGPT, especialmente los desarrolladores, y sirve para facilitar aún más la interacción con la inteligencia artificial. Sin embargo, el lanzamiento de este gadget al mercado viene acompañado de una serie de controversias y problemas legales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El teclado Micro tiene un aspecto exterior bastante robusto y de alta calidad, y su diseño recuerda a muchos los productos Apple. Según la información de TechCrunch, los aspectos que van desde el embalaje del dispositivo hasta su apariencia estética son muy cercanos al estilo del gigante de Cupertino. Cabe destacar que actualmente hay procesos judiciales en curso entre Apple y OpenAI sobre el robo de propiedad intelectual, lo que intensifica aún más el revuelo en torno al nuevo dispositivo.

Capacidades técnicas y funcionalidad

En la parte principal del dispositivo hay seis botones especiales de "agente", que se pueden configurar para realizar tareas específicas dentro de la herramienta ChatGPT o Codex. En su parte inferior hay otros seis botones de comando diseñados para la gestión de programas. El Micro se conecta a la computadora mediante Bluetooth o un cable USB. Uno de los aspectos más cómodos del dispositivo es el botón de dictado por voz: basta con que el usuario mantenga presionado el botón y dicte la tarea, y el resto lo hace la propia inteligencia artificial.

Los usuarios pueden personalizar el teclado Micro directamente a través de la interfaz de ChatGPT. En una sección especial, existe la posibilidad de gestionar desde el nivel de iluminación de las teclas hasta los proyectos asignados a cada tecla. Esto garantiza un cambio rápido entre diferentes proyectos y una mayor eficiencia en el trabajo. Por ejemplo, con un solo botón se puede pasar a una sesión de programación y con otro a una sección de edición de texto.

Críticas y expectativas del mercado

Aunque el dispositivo se ve como una novedad tecnológica, la comunidad de desarrolladores profesionales no lo ha recibido de manera uniformemente cálida. En plataformas como Reddit, los usuarios consideran que el precio fijado en 230 dólares es excesivamente alto. Algunos críticos han calificado este gadget de "producto de broma" y destacan que es más cómodo utilizar alternativas más económicas.

A pesar de esto, OpenAI ha dado su primer paso en el mercado de hardware. La compañía planea lanzar en el futuro dispositivos de "hogar inteligente" aún más complejos en colaboración con exingenieros de Apple. Por ahora, el Micro sigue siendo un accesorio único que lleva el trabajo con la inteligencia artificial a un nivel físico.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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