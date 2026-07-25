NM-Tech lanza su propia línea de producción para el encapsulado de microchips

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NM-Tech lanza su propia línea de producción para el encapsulado de microchips

La empresa NM-Tech, una de las principales compañías rusas en el sector de la microélectrónica, se está preparando para dominar el proceso de encapsulado, una de las etapas finales y más cruciales en la producción de chips. Este paso permitirá a la empresa crear una cadena de producción de ciclo completo y reducir su dependencia de las tecnologías extranjeras. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación CNews, que cita a altos ejecutivos de la industria, la empresa ha comenzado actualmente a contratar ingenieros y tecnólogos líderes para organizar la producción correspondiente. Según la descripción del puesto, los nuevos especialistas se encargarán de todas las tareas, desde la preparación de los procesos tecnológicos hasta el ensamblaje de microchips, pruebas y el corte de obleas semiconductoras.

La importancia del proceso de encapsulado

El encapsulado es la etapa final de la producción de microchips, en la cual el cristal semiconductor se coloca en una cubierta protectora especial y se conecta a salidas eléctricas. Este proceso protege el chip contra la humedad, el polvo y los daños mecánicos, al tiempo que permite su instalación en dispositivos electrónicos. Actualmente, muchas empresas preparan los cristales y los envían a fábricas de terceros para su encapsulado, lo que genera un aumento en los costos.

Según los informes, en la primera etapa NM-Tech destinará su nueva línea no a pedidos externos, sino a satisfacer sus propias necesidades internas. La empresa planea dominar las tecnologías flip-chip, BGA y de montaje por cable. Muy probablemente se trate de carcasas de plástico, lo que representa la solución óptima para la producción en masa.

Competencia y perspectivas en el sector

Aunque en el mercado ruso existen empresas como Mikron, Milandr y GS Group que ofrecen servicios de encapsulado de microchips por contrato, la mayoría de ellas opera en pequeños volúmenes. Por ahora, no pueden competir en costos con los gigantes fabricantes asiáticos. Se espera que la entrada de NM-Tech en esta área aumente la oferta en el mercado.

NM-Tech también participa en la construcción de una planta para la fabricación de chips basada en un proceso tecnológico de 28 nanómetros. Asimismo, se espera que la compañía forme parte de la United Microelectronics Company, organizada por el estado. Se planea destinar aproximadamente 1 billón de rublos hasta 2030 para desarrollar este proyecto estratégico.

La propia empresa aún no revela los detalles del proyecto. Los representantes oficiales señalan que los planes comerciales y los acuerdos con socios están protegidos por un acuerdo de confidencialidad, pero la empresa continúa considerando diversas direcciones estratégicas de desarrollo.

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Abror Shuhratov
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