Google introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentas

Google ha comenzado a probar una nueva tecnología para garantizar la seguridad de los usuarios y simplificar el proceso de inicio de sesión en las cuentas. A partir de ahora, los usuarios podrán confirmar su identidad mediante un video selfi corto para acceder a su cuenta o restablecer una contraseña. Este método servirá como complemento a las contraseñas tradicionales y a los métodos de verificación en dos pasos. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

El nuevo sistema fue desarrollado principalmente para ayudar cuando se pierde el acceso a la cuenta, por ejemplo, en situaciones en las que el usuario olvida su contraseña. Según ixbt.com, para activar esta función, el usuario debe grabar un video corto girando la cabeza en varios ángulos siguiendo las instrucciones en pantalla. Este proceso sirve para crear un patrón biométrico de la persona en el sistema.

En futuros intentos de inicio de sesión, Google solicitará grabar un nuevo video y lo comparará con la muestra guardada anteriormente. Si los datos coinciden, se le permite al usuario el acceso a la cuenta. Esta tecnología se considera mucho más cómoda y rápida que introducir contraseñas manualmente, especialmente en dispositivos móviles.

Medidas de seguridad y privacidad

Abordando el tema de la privacidad que a muchos interesa, Google enfatiza que estos videos se almacenan de forma cifrada y se utilizan únicamente con fines de autenticación. El usuario tiene derecho a eliminar el video selfi guardado en cualquier momento a través de la configuración de la cuenta. Asimismo, las grabaciones de video no se utilizarán para otros fines sin el consentimiento explícito del usuario.

Según los especialistas de la empresa, el nuevo sistema cuenta con múltiples capas de protección. Esto reduce significativamente el riesgo de que los estafadores engañen al sistema utilizando fotos o videograbaciones preparadas (deepfake). Los algoritmos modernos pueden detectar si la persona en el video está «viva» y se mueve en tiempo real.

Actualmente, esta función no está disponible por igual para todos los usuarios, se está introduciendo de forma gradual. Los usuarios también pueden acceder a la configuración de sus cuentas de Google para verificar si esta opción ha sido activada. Si la función está disponible, aparecerá en la sección de seguridad con el nombre "Video selfi" o uno similar.

Esta novedad forma parte de la estrategia de eliminación total de contraseñas (passwordless) en el mundo tecnológico. Gigantes como Google, Apple y Microsoft llevan mucho tiempo promoviendo que los usuarios se liberen de recordar símbolos complejos para pasar a la identificación mediante datos biométricos: huella dactilar, escáner facial o video.