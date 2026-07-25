Un nuevo gigante en el mundo de la inteligencia artificial: Prentis Laboratory recauda 100 millones de dólares

En una época en la que las tecnologías de inteligencia artificial se desarrollan rápidamente, Prentis Laboratory, fundado por destacadas figuras del sector como Reid Hoffman y Mark Pincus, está cerca de cerrar una importante ronda de inversión. Según informa TechCrunch, la empresa negocia la recaudación de 100 millones de dólares con una valoración de 1.000 millones de dólares. Esta startup se especializa en la creación de agentes capaces de controlar un ordenador como lo hacen los usuarios comunes, según informa TechCrunch .

Aunque el proyecto Prentis comenzó en abril de este año, ya ha logrado atraer la atención de inversores y grandes clientes. La empresa está entrenando modelos que aprenden los procesos de trabajo de los oficinistas con documentos y diversos sistemas. El objetivo es automatizar por completo tareas rutinarias complejas y laboriosas, como la tramitación de reclamaciones de seguros o la devolución de aranceles aduaneros.

Ventaja tecnológica y competencia

Los representantes de Prentis afirman que su modelo, denominado Hive-32B, ha superado a los productos de gigantes como OpenAI y Anthropic en pruebas como WindowsAgentArena y ScreenSpot-v2. La startup afirma que su modelo es 10 veces más barato que la competencia y mucho más rentable para implementarlo en los flujos de trabajo diarios. Esto permite a las empresas aumentar su eficiencia reduciendo al mismo tiempo el factor humano.

Actualmente, Prentis ha firmado contratos por un valor total de 50 millones de dólares con varios grandes fabricantes y organizaciones de servicios de salud. Según las previsiones de la empresa, para el tercer trimestre de este año se espera que los ingresos anuales alcancen los 75 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras se basan en comisiones del 20 % sobre el ahorro económico logrado por los clientes.

Experiencia de los fundadores y perspectivas del mercado

El líder del proyecto, Ritankar Das, tiene una reputación única en el mundo tecnológico. Se graduó de la Universidad UC Berkeley a los 18 años y luego estudió en instituciones prestigiosas como Oxford y Cambridge. Das ha estado desarrollando startups de inteligencia artificial a través de su holding Titan. Prentis es su próximo proyecto ambicioso, con el que busca iniciar la era de los agentes AI capaces no solo de escribir texto, sino también de realizar tareas prácticas.

El mercado de los agentes AI diseñados para controlar ordenadores es actualmente muy competitivo. Las siguientes empresas están activas en este ámbito:

Anthropic — recientemente reforzó su equipo tras adquirir la startup Vercept;

OpenAI — trabaja en la ampliación de las capacidades de ChatGPT;

Thinking Machines Lab — un nuevo laboratorio dirigido por Mira Murati;

Microsoft y Google — intentan integrar agentes AI en sus sistemas operativos.

La startup Prentis cree que, más allá de la programación, la automatización del trabajo diario de oficina se convertirá en el futuro en el mayor campo de aplicación de la inteligencia artificial. Si la empresa alcanza sus objetivos, una gran parte de las labores de oficina podría realizarse sin intervención humana en los próximos años.