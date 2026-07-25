Un nuevo gigante en el mundo de la inteligencia artificial: Prentis Laboratory recauda 100 millones de dólares

·49·Tecnología
Un nuevo gigante en el mundo de la inteligencia artificial: Prentis Laboratory recauda 100 millones de dólares

En una época en la que las tecnologías de inteligencia artificial se desarrollan rápidamente, Prentis Laboratory, fundado por destacadas figuras del sector como Reid Hoffman y Mark Pincus, está cerca de cerrar una importante ronda de inversión. Según informa TechCrunch, la empresa negocia la recaudación de 100 millones de dólares con una valoración de 1.000 millones de dólares. Esta startup se especializa en la creación de agentes capaces de controlar un ordenador como lo hacen los usuarios comunes, según informa TechCrunch .

Aunque el proyecto Prentis comenzó en abril de este año, ya ha logrado atraer la atención de inversores y grandes clientes. La empresa está entrenando modelos que aprenden los procesos de trabajo de los oficinistas con documentos y diversos sistemas. El objetivo es automatizar por completo tareas rutinarias complejas y laboriosas, como la tramitación de reclamaciones de seguros o la devolución de aranceles aduaneros.

Ventaja tecnológica y competencia

Los representantes de Prentis afirman que su modelo, denominado Hive-32B, ha superado a los productos de gigantes como OpenAI y Anthropic en pruebas como WindowsAgentArena y ScreenSpot-v2. La startup afirma que su modelo es 10 veces más barato que la competencia y mucho más rentable para implementarlo en los flujos de trabajo diarios. Esto permite a las empresas aumentar su eficiencia reduciendo al mismo tiempo el factor humano.

Actualmente, Prentis ha firmado contratos por un valor total de 50 millones de dólares con varios grandes fabricantes y organizaciones de servicios de salud. Según las previsiones de la empresa, para el tercer trimestre de este año se espera que los ingresos anuales alcancen los 75 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras se basan en comisiones del 20 % sobre el ahorro económico logrado por los clientes.

Experiencia de los fundadores y perspectivas del mercado

El líder del proyecto, Ritankar Das, tiene una reputación única en el mundo tecnológico. Se graduó de la Universidad UC Berkeley a los 18 años y luego estudió en instituciones prestigiosas como Oxford y Cambridge. Das ha estado desarrollando startups de inteligencia artificial a través de su holding Titan. Prentis es su próximo proyecto ambicioso, con el que busca iniciar la era de los agentes AI capaces no solo de escribir texto, sino también de realizar tareas prácticas.

El mercado de los agentes AI diseñados para controlar ordenadores es actualmente muy competitivo. Las siguientes empresas están activas en este ámbito:

  • Anthropic — recientemente reforzó su equipo tras adquirir la startup Vercept;
  • OpenAI — trabaja en la ampliación de las capacidades de ChatGPT;
  • Thinking Machines Lab — un nuevo laboratorio dirigido por Mira Murati;
  • Microsoft y Google — intentan integrar agentes AI en sus sistemas operativos.
La startup Prentis cree que, más allá de la programación, la automatización del trabajo diario de oficina se convertirá en el futuro en el mayor campo de aplicación de la inteligencia artificial. Si la empresa alcanza sus objetivos, una gran parte de las labores de oficina podría realizarse sin intervención humana en los próximos años.

PrentisInteligencia ArtificialStartupReid HoffmanTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un astronauta de Artemis 2 insta a la NASA a cambiar sus planes de aterrizaje en la LunaUn astronauta de Artemis 2 insta a la NASA a cambiar sus planes de aterrizaje en la LunaHoy, 02:20Disputa entre Warner Bros. Discovery y Amazon: El escándalo de robo de talentoDisputa entre Warner Bros. Discovery y Amazon: El escándalo de robo de talentoHoy, 01:51Phineas Fisher: El misterioso hacker que puso de rodillas a los fabricantes de programas espíaPhineas Fisher: El misterioso hacker que puso de rodillas a los fabricantes de programas espíaHoy, 01:29Intel registra su crecimiento récord de los últimos 15 años: las preocupaciones detrás del éxitoIntel registra su crecimiento récord de los últimos 15 años: las preocupaciones detrás del éxitoHoy, 01:21Rastros extraterrestres: Científicos proponen un nuevo método para buscar señales en el espacioRastros extraterrestres: Científicos proponen un nuevo método para buscar señales en el espacioHoy, 00:54Se espera que el valor de The Boring Company, fundada por Elon Musk, alcance los 20 mil millones de dólaresSe espera que el valor de The Boring Company, fundada por Elon Musk, alcance los 20 mil millones de dólaresHoy, 00:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño