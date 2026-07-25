Determinada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximo

La humanidad lleva siglos buscando los secretos de la vida eterna, pero la ciencia moderna demuestra que existen ciertas limitaciones biológicas al respecto. Nuevas investigaciones científicas realizadas por investigadores de Skoltech han demostrado que, incluso si se detuvieran todos los mecanismos conocidos del envejecimiento, la vida humana no puede ser infinita. Según los cálculos de los científicos, el límite de edad teórico más alto para la humanidad podría alcanzar los 190 años. Así lo informa Ixbt.com informa .

El enfoque principal del estudio se centró en las mutaciones aleatorias en la estructura del ADN. Desde el nacimiento de una persona, las mutaciones somáticas —errores genéticos— se acumulan en sus células. Como escribe la publicación Ixbt.com, los científicos han desarrollado un modelo matemático que describe este proceso. Este modelo ayudó a determinar cuándo, incluso si se eliminan todas las enfermedades externas e internas, los trastornos genéticos pondrán fin a la actividad vital del organismo.

Mutaciones del ADN y la barrera de la inmortalidad

Incluso en un mundo hipotético donde enfermedades asociadas a la vejez como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la demencia sean completamente derrotadas, el daño al ADN en las células seguirá haciendo de las suyas. Estos errores que se acumulan con el tiempo alteran el funcionamiento de los órganos y tejidos. Los resultados del estudio mostraron que en tal escenario, la esperanza de vida media podría oscilar entre los 146 y los 194 años.

Cabe señalar que los científicos instan a no tomar estas cifras como una predicción estricta. Es simplemente una evaluación matemática destinada a comprender el límite de las capacidades biológicas del organismo humano. Durante la investigación, también se reveló que diferentes tejidos envejecen de manera distinta. Por ejemplo, las células del hígado y de la piel, al renovarse constantemente, pueden compensar los daños durante más tiempo.

Por el contrario, las células del corazón y del cerebro prácticamente no se renuevan. Precisamente por esta razón, las mutaciones se acumulan más rápidamente en estos órganos vitales y se convierten en los principales factores que limitan la vida humana. Esta información también es de gran importancia para los especialistas, ya que el estudio de la investigación genética y los factores de longevidad es una de las direcciones actuales en la medicina.

Fundamento para las futuras tecnologías

Las mutaciones somáticas son solo uno de los muchos mecanismos del envejecimiento. Si este único factor limita la vida a 150-190 años, significa que las tasas de esperanza de vida más bajas observadas hoy en día están relacionadas con otros procesos biológicos complejos. Según los científicos, el modelo desarrollado determinará las direcciones más prometedoras en el futuro para la creación de tecnologías que ralenticen el envejecimiento.

A modo de conclusión, aunque 190 años pueda parecer una cifra de ciencia ficción hoy en día, este estudio demuestra que las reservas ocultas del organismo humano aún no se han explorado por completo. En el futuro, mediante la ingeniería genética y la terapia celular, podría surgir la oportunidad de acercarse a estos límites teóricos.