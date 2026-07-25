En un momento en que las tecnologías de IA se desarrollan rápidamente, Prentis Laboratories, fundada por figuras conocidas de la industria como Reid Hoffman y Marc Pincus, está captando la atención de los inversores. Según TechCrunch, esta startup está en negociaciones para recaudar 100 millones de dólares en inversiones con una valoración de mil millones de dólares. La empresa se especializa principalmente en la creación de agentes especiales capaces de automatizar los flujos de trabajo diarios de los empleados de oficina. Esto lo informa Techcrunch.com indica.

Lanzada en abril de este año, Prentis se dedica al entrenamiento de modelos de uso de computadoras (computer use models). Esta tecnología permite a la IA trabajar con documentos, navegar por diversos sistemas y realizar tareas complejas sin intervención humana. Por ejemplo, se espera automatizar por completo procesos que consumen mucho tiempo, como la tramitación de reclamaciones de seguros o la devolución de aranceles aduaneros.

Ventaja sobre la competencia y eficiencia económica

Los representantes de Prentis afirman que su modelo Hive-32B ha superado a los productos de gigantes como OpenAI y Anthropic en pruebas como WindowsAgentArena y ScreenSpot-v2. En particular, la empresa afirma que su modelo es más preciso y rápido que GPT-5.4 y Claude Opus 4.6. Esto permite a la startup ocupar una posición sólida en el mercado.

Una de las principales ventajas de la empresa es el bajo costo de sus servicios. Prentis afirma que sus modelos son 10 veces más baratos que los de sus competidores, destacando que es la solución más conveniente para la aplicación masiva en los flujos de trabajo diarios. Actualmente, la startup ha logrado firmar contratos por un valor total de 50 millones de dólares con varias grandes empresas de manufactura y salud.

Ritankar Das: Un equipo liderado por un joven genio

El líder del proyecto, Ritankar Das, tiene una reputación única en el mundo tecnológico. Este emprendedor de 31 años fue en su momento el graduado más joven de la Universidad de Berkeley y estudió en las universidades de Oxford y Cambridge. Está desarrollando Prentis Laboratories dentro del holding Titan. El objetivo de Das no es limitar la IA a la simple escritura de código, sino convertirla en una parte integral del trabajo de oficina.

Vale la pena señalar que la competencia en esta dirección es extremadamente feroz. Actualmente, no solo OpenAI y Anthropic, sino también Thinking Machines Laboratories, fundada por Mira Murati, están trabajando en agentes de IA capaces de controlar computadoras. Prentis pretende ganar esta carrera con sus modelos compactos y asequibles.

El interés por optimizar los procesos de trabajo mediante la IA también está creciendo en el mercado de Uzbekistán. Las soluciones ofrecidas por laboratorios como Prentis podrían servir en el futuro para reducir la burocracia y las tareas rutinarias en las empresas locales. Aunque el proyecto se encuentra actualmente en la fase de inversión, se pronostica que sus indicadores financieros alcancen un nivel de ingresos de 75 millones de dólares para fin de año.