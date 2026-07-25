AMD prepara el nuevo processeur Ryzen 7 9800HX3D: Una revolución para los portátiles gaming

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AMD prepara el nuevo processeur Ryzen 7 9800HX3D: Una revolución para los portátiles gaming

AMD, uno de los líderes en el mercado de semiconductores, está trabajando en su próximo y potente procesador diseñado para portátiles gaming: el Ryzen 7 9800HX3D. Se espera que este chip sea el primer procesador móvil de ocho núcleos de la serie Fire Range en contar con la tecnología 3D V-Cache. Con su gran memoria caché y alto rendimiento, esta novedad podría establecer nuevos estándares en el segmento de los dispositivos de juego portátiles, informa Ixbt.com. informa .

Según la información proporcionada por el filtrador Golden Pig Upgrade Pack, la nueva CPU contará con 8 núcleos y 16 hilos. Se estima que la frecuencia de reloj máxima del dispositivo alcance hasta 5,1 GHz. Lo más importante es que el procesador estará equipado con 96 MB de memoria caché de tercer nivel (L3). Este indicador servirá para aumentar significativamente la velocidad de fotogramas (FPS) en los juegos.

Especificaciones técnicas y capacidad de la memoria caché

El modelo Ryzen 7 9800HX3D tiene características casi idénticas a su famoso homólogo de escritorio, el Ryzen 7 9800X3D. Anteriormente se esperaba que esta novedad saliera bajo el nombre de Ryzen 7 9755HX3D, pero por motivos de marketing, AMD decidió acercarla a la versión de escritorio. Según el informe de ixbt.com, los 96 MB de caché constan de 32 MB de caché estándar y una capa adicional de 64 MB de 3D V-Cache.

La frecuencia máxima de la versión móvil podría ser unos 100 MHz inferior a la del modelo de escritorio, lo cual está relacionado con el control de la disipación térmica y el consumo de energía en los portátiles. A pesar de ello, una capacidad de caché tan alta permitirá al procesador funcionar a gran velocidad incluso en los escenarios de juego más exigentes.

Cronograma de producción y compatibilidad con tarjetas gráficas

Los informantes señalan que la producción en masa del procesador Ryzen 7 9800HX3D comenzará en el cuarto trimestre de 2026. Los primeros portátiles equipados con este chip podrían salir a la venta a finales de año, aunque la feria CES que se celebrará en Las Vegas en enero de 2027 se considera el escenario ideal para su debut oficial.

Otro aspecto importante es que AMD no impone restricciones estrictas a los fabricantes de portátiles a la hora de elegir tarjetas gráficas discretas. Esto significa que las empresas podrán combinar libremente el nuevo processeur no solo con gráficos móviles Radeon, sino también con NVIDIA GeForce RTX. Esto ofrecerá a los usuarios la oportunidad de elegir potentes portátiles gaming con diversas configuraciones en el mercado.

Los portátiles basados en procesadores AMD también son conocidos en el mercado por su equilibrio entre precio y rendimiento. La llegada del nuevo modelo Ryzen 7 9800HX3D abrirá sin duda nuevos horizontes para los gamers avanzados y los editores de vídeo en dispositivos portátiles.

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Abror Shuhratov
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