El ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mes

Poco después de que se anunciara el acceso ilimitado a la inteligencia artificial para el personal del ejército de EE. UU., surgió un problema inesperado. Los militares y el personal agotaron la reserva de tokens asignada para los sistemas de AI para un año entero en tan solo un mes. Esta situación demuestra que la demanda de tecnologías modernas en el sistema del Pentagone es diez veces mayor de lo esperado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según documentos internos obtenidos por Wired, la Dirección de Tecnologías de la Información del Ejército de EE. UU. (Army CIO) había anunciado la eliminación de las restricciones en mayo. Sin embargo, a mediados de junio, el grupo de tokens centralizados estaba completamente vacío. Como resultado, la dirección se vio obligada a restablecer urgentemente las restricciones anteriores.

La plataforma Ask Sage y una actividad inesperada

Los militares utilizan la plataforma corporativa Ask Sage, que combina grandes modelos de lenguaje como ChatGPT , Gemini y Llama. Con la ayuda de este sistema, el personal ha automatizado tareas cotidianas como la realización de tareas administrativas, el procesamiento de descripciones de puestos y la clasificación del personal. Inicialmente, a cada usuario se le asignaron 200 000 tokens al mes, e incluso se enviaron recordatorios a los usuarios menos activos para que participaran más.

Según los datos, la suscripción corporativa anual de Ask Sage incluía 100 millones de tokens (un token equivale a unos 3,7 caracteres de texto). Sin embargo, la adopción masiva de la AI por parte del personal destruyó esta inmensa reserva en pocas semanas. El uso del sistema continúa actualmente, pero la asignación de nuevas reservas después del 1 de octubre sigue siendo cuestionable.

El papel de la inteligencia artificial en las operaciones militares

El uso de la inteligencia artificial a escala del Pentágono ha alcanzado un nivel aún más sorprendente. Según Breaking Defense, durante la operación Epic Fury de 38 días llevada a cabo contra Irán, los militares estadounidenses gastaron un promedio de 20 mil millones de tokens al día. Este indicador confirma que la inteligencia artificial generativa ya no es simplemente una herramienta de asistencia, sino que se está convirtiendo en un arma estratégica.

El Departamento de Defensa de EE. UU. continúa ampliando el alcance de la implementación de la inteligencia artificial. En particular, las tareas complejas que antes realizaban manualmente los especialistas ahora se confían a los algoritmos:

Evaluación de los riesgos para la población civil en zonas de combate;

Clasificación de grandes volúmenes de datos de inteligencia;

Optimización de las cadenas logísticas y asignación de recursos;

Análisis automatizado de documentos administrativos del personal.

Un representante del ejército de EE. UU. señaló que el proceso de transición de los proyectos piloto al uso a gran escala demostró cuán alta es la necesidad de tales herramientas. Ahora la dirección está trabajando en el desarrollo de mecanismos nuevos y más estrictos para gestionar el grupo de tokens corporativos.