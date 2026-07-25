Incidente en vuelo espacial: un cohete chino alcanzado por un rayo

El cohete chino Long March 3B fue alcanzado directamente por un rayo durante su ascenso al espacio exterior. A pesar de esto, el cohete continuó su misión con éxito y cumplió plenamente con la tarea asignada. Este raro acontecimiento demostró una vez más cuán resistentes son las tecnologías espaciales a las condiciones extremas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El incidente ocurrió unos 30 segundos después del lanzamiento desde el cosmódromo de Xichang. Según informó el medio SpaceNews, en los videos grabados por testigos se puede ver claramente cómo una potente descarga eléctrica golpea el cuerpo del cohete. Estas imágenes difundidas en las redes sociales generaron numerosas discusiones, ya que ser alcanzado por un rayo en pleno vuelo es un suceso extremadamente raro.

La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) emitió una declaración oficial sobre los resultados de la misión. En ella se señala que el cohete colocó con éxito la carga útil en la órbita calculada. Curiosamente, el informe oficial no mencionó el incidente relacionado con el rayo, pero la evidencia visual y expertos independientes lo confirman.

Eventos similares en la historia

En la historia de la astronáutica, este tipo de casos son extremadamente escasos. El evento más famoso ocurrió en 1969 durante la misión Apollo 12. En aquel entonces, pocas decenas de segundos después del lanzamiento, el cohete fue alcanzado por dos rayos. En esa situación, surgieron fallas graves en los sistemas de abordo de la nave, pero la tripulación logró restablecer el control y continuar el vuelo hacia la Luna.

Asimismo, en 2019 ocurrió un suceso similar con el cohete ruso Soyuz. En esa ocasión tampoco el impacto del rayo impidió poner los satélites en órbita. Los logros de la ingeniería moderna permiten tener en cuenta de antemano el impacto de la electricidad atmosférica al diseñar cohetes.

Hoy en día, las naves espaciales están equipadas con sistemas de protección especiales y carcasas blindadas. Estos sistemas están diseñados para canalizar la carga eléctrica a lo largo del cuerpo del cohete sin dañar los delicados dispositivos electrónicos del interior. Sin embargo, que un rayo golpee un cohete que gana altitud sigue siendo uno de los fenómenos más sorprendentes y peligrosos.

Los expertos destacan que la situación relacionada con el Long March 3B demostró que las tecnologías espaciales de China cumplen plenamente con los estándares internacionales y están preparadas para desastres naturales imprevistos. El éxito de la misión se valora como uno de los pasos importantes en el programa de exploración espacial de Pekín.