Canadá destina 40,5 millones de dólares al desarrollo de microrreactores nucleares para el Ártico

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Canadá destina 40,5 millones de dólares al desarrollo de microrreactores nucleares para el Ártico

El gobierno de Canadá ha puesto en marcha un gran proyecto con el objetivo de garantizar la independencia energética en las regiones septentrionales del país y abastecer de calor y electricidad sostenible a las zonas remotas. En particular, la empresa Canadian Strategic Missions Corporation (CSMC) ha recibido un importante apoyo financiero para diseñar microrreactores nucleares adaptados a las condiciones del Ártico. Así lo informa Ixbt.com, informa .

Los 4,5 millones de dólares asignados por la agencia FedDev Ontario se destinarán a finalizar los planos técnicos y crear un primer prototipo impulsado por combustible nuclear. Esta inversión forma parte de un paquete estratégico global del gobierno canadiense por un total de 40,5 millones de dólares, distribuido entre 23 organizaciones del sector. Así lo señala la publicación ixbt.com.

Una solución innovadora para las regiones del norte

Transportar combustible diésel tradicional a zonas tan remotas y de climas extremos como el Ártico resulta muy costoso tanto a nivel financiero como logístico. Se espera que los microrreactores resuelvan este problema de raíz. Podrán operar de forma autónoma y suministrar energía ininterrumpida a largo plazo tanto a infraestructuras civiles como militares.

La empresa CSMC planea comercializar sus desarrollos para el año 2030. Esta tecnología se está formando sobre la base de los reactores de investigación ya existentes en Canadá, lo que acelerará notablemente el proceso de certificación de los nuevos dispositivos y la obtención de permisos de los organismos reguladores.

Energía gestionada vía satélite

El proyecto incluye no solo soluciones energéticas, sino también de alta tecnología. La CSMC ya ha firmado un memorando de entendimiento con el operador de comunicaciones por satélite Telesat. Según este acuerdo, la constelación de satélites de órbita baja Lightspeed se utilizará para supervisar y controlar a distancia los microrreactores nucleares en el Ártico.

A través de este canal de comunicación seguro, los especialistas podrán monitorizar en tiempo real el estado de las instalaciones energéticas ubicadas a miles de kilómetros de distancia, lo que elevará al máximo la seguridad en regiones con escasa presencia humana.

Según los expertos, la exitosa implementación de esta tecnología podría aplicarse en el futuro en zonas remotas y de difícil acceso de otros países. Los fondos asignados por el gobierno canadiense son cruciales para llevar el proyecto de la fase teórica a la demostración práctica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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