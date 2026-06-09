Rusia impone una prohibición de 90 días para el reregistro de tarjetas SIM

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Rusia impone una prohibición de 90 días para el reregistro de tarjetas SIM

La Duma Estatal de Rusia aprobó en segunda y tercera lectura un proyecto de ley que introduce nuevas normas para la cancelación de contratos con operadores de telecomunicaciones. Ahora, un número de teléfono no puede ser reregistrado a nombre de otro abonado durante 90 días desde la fecha de asignación inicial. Esto fue informado por Ixbt.com medio de comunicación .

Esta nueva norma forma parte del segundo paquete de medidas para combatir el ciberfraude. Los funcionarios afirman que los cambios buscan poner fin a los esquemas «revólver» en los que los estafadores registran y revenden números rápidamente.

Al mismo tiempo, los abonados conservan el derecho de presentar una solicitud de cancelación anticipada del contrato. En tales casos, el operador debe dejar de prestar el servicio y cesar la facturación al abonado.

Sin embargo, incluso si el contrato se cancela, el número en sí permanece bloqueado para el reregistro hasta que expire el período de 90 días. Esta medida evita que los números robados o utilizados fraudulentamente pasen inmediatamente a nuevos propietarios.

RusiaTarjeta SIMTelecomunicacionesLegislaciónCiberseguridad
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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