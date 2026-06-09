Yandex amplía la geografía del alquiler de bicicletas eléctricas seguras

·4·Tecnología
Yandex amplía la geografía del alquiler de bicicletas eléctricas seguras

El equipo de Yandex anunció la expansión de su flota de bicicletas eléctricas Yandex Bike, diseñadas para servicios de entrega de mensajería, y del área de su uso. Ahora, estos vehículos seguros están disponibles para alquiler en más de 20 ciudades de Rusia, con el número total de bicicletas aumentado de 20.000 a 30.000. Según Ixbt.com informe .

La lista de ciudades disponibles para el alquiler incluye Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Ufá, Krasnodar y otros grandes centros. Este servicio puede ser utilizado no solo por los mensajeros de Yandex, sino también por otros servicios de entrega y empleados de empresas con logística personal.

Se han introducido tarifas individuales y corporativas (B2B) para los usuarios. Recordemos que Yandex Bike es una bicicleta eléctrica especial desarrollada por la empresa en 2022 y lanzada a las calles en 2023. Está equipada con un motor de 240 W y una batería con un sistema de monitoreo que previene el sobrecalentamiento y los cortocircuitos.

Para garantizar la seguridad, el módulo IoT instalado en el dispositivo limita la velocidad máxima a 25 km/h. Esto juega un papel importante en la garantía de la seguridad de los mensajeros y los peatones.

YandexYandex BikeBicicleta EléctricaTecnologíaLogística
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los drones agrícolas comienzan a procesar campos en RusiaLos drones agrícolas comienzan a procesar campos en RusiaHoy, 14:59Nueva tasa para portátiles y smartphones: el importe depende de la marcaNueva tasa para portátiles y smartphones: el importe depende de la marcaHoy, 14:53Recomendaciones personalizadas introducidas en la Apple App StoreRecomendaciones personalizadas introducidas en la Apple App StoreHoy, 14:52Apple introduce suscripciones universales para aplicaciones en la App StoreApple introduce suscripciones universales para aplicaciones en la App StoreHoy, 14:51Los auriculares IA Yandex Drops superan la auditoría de seguridad OWASPLos auriculares IA Yandex Drops superan la auditoría de seguridad OWASPHoy, 14:22Aparecerá un «botón de peligro» contra el ciberfraude en el portal Gosuslugi de RusiaAparecerá un «botón de peligro» contra el ciberfraude en el portal Gosuslugi de RusiaHoy, 14:22
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado