Yandex amplía la geografía del alquiler de bicicletas eléctricas seguras

El equipo de Yandex anunció la expansión de su flota de bicicletas eléctricas Yandex Bike, diseñadas para servicios de entrega de mensajería, y del área de su uso. Ahora, estos vehículos seguros están disponibles para alquiler en más de 20 ciudades de Rusia, con el número total de bicicletas aumentado de 20.000 a 30.000. Según Ixbt.com informe .

La lista de ciudades disponibles para el alquiler incluye Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Ufá, Krasnodar y otros grandes centros. Este servicio puede ser utilizado no solo por los mensajeros de Yandex, sino también por otros servicios de entrega y empleados de empresas con logística personal.

Se han introducido tarifas individuales y corporativas (B2B) para los usuarios. Recordemos que Yandex Bike es una bicicleta eléctrica especial desarrollada por la empresa en 2022 y lanzada a las calles en 2023. Está equipada con un motor de 240 W y una batería con un sistema de monitoreo que previene el sobrecalentamiento y los cortocircuitos.

Para garantizar la seguridad, el módulo IoT instalado en el dispositivo limita la velocidad máxima a 25 km/h. Esto juega un papel importante en la garantía de la seguridad de los mensajeros y los peatones.