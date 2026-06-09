La batería «revolucionaria» de estado sólido de 100.000 ciclos resulta ser un fraude

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La batería «revolucionaria» de estado sólido de 100.000 ciclos resulta ser un fraude

Ha estallado una gran controversia en torno a la startup finlandesa Donut Lab. Se descubrió que el producto de la empresa, que anteriormente había anunciado la creación de una batería revolucionaria de estado sólido (solid-state), era en realidad una batería de iones de litio convencional. El fraude fue destapado por Ryan Inis Hughes, autor del canal de YouTube Ziroth. Ixbt.com informa .

Durante la investigación, se involucró a más de 20 expertos independientes en el campo de las tecnologías de baterías, incluidos expertos de universidades prestigiosas y centros científicos. Donut Lab había atraído mucha atención al afirmar haber iniciado la producción en serie de baterías con una densidad energética de 400 Wh/kg, capaces de cargarse en 5 minutos y soportar 100.000 ciclos, en la feria CES 2026.

Tras estas sensacionales declaraciones, el valor de mercado de la startup se estimó en 1.250 millones de dólares, y atrajo 25 millones de dólares en inversión de más de 1.300 inversores privados. Sin embargo, antiguos socios y directores operativos de la empresa admitieron abiertamente que las características presentadas en la CES 2026 no se ajustaban a la realidad.

Las pruebas de laboratorio complicaron aún más la situación. Según los expertos, la muestra estudiada mostraba las características de una celda convencional de iones de litio con alto contenido de níquel. Las curvas de voltaje y los cambios físicos durante el proceso de carga lo indican claramente. Se determinó que la densidad energética real era de solo 298 Wh/kg en lugar de los 400 Wh/kg prometidos.

Actualmente, las autoridades financieras y policiales de Finlandia han iniciado una investigación sobre las actividades de Donut Lab. La dirección de la startup está acusada de engañar a los inversores y falsificar indicadores tecnológicos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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