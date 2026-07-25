Snapdragon 8 Elite 6 probado por primera vez: Qualcomm revoluciona la eficiencia energética

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Snapdragon 8 Elite 6 probado por primera vez: Qualcomm revoluciona la eficiencia energética

Qualcomm, líder en el mercado de procesadores móviles, trabaja intensamente en su próxima plataforma insignia, el Snapdragon 8 Elite 6. Aunque falta tiempo para la presentación oficial del chip, su muestra de ingeniería ha sido probada por primera vez en condiciones reales. Se espera que esta novedad lleve el equilibrio entre rendimiento y consumo de energía a un nuevo nivel en el mercado de smartphones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el reconocido insider Digital Chat Station, el procesador de nueva generación ha demostrado una eficiencia energética significativamente mayor que el modelo actual, el Snapdragon 8 Elite 5. Esto significa que los futuros smartphones insignia no solo serán más potentes, sino que durarán más tiempo con una sola carga. En un momento en que la demanda de dispositivos de alto rendimiento crece, estos avances tecnológicos son fundamentales para los usuarios.

Alto rendimiento en juegos y tecnología de 2 nm

Los resultados iniciales de las pruebas muestran que en juegos exigentes como Genshin Impact y StarCraft, el consumo de energía del Snapdragon 8 Elite 6 fue aproximadamente un 10 % menor que en la generación anterior. En tareas cotidianas, se espera que esta diferencia sea aún más notable, ahorrando significativamente la batería.

Una de las razones principales de estos resultados es la transición al avanzado proceso tecnológico de 2 nm de TSMC. Esta tecnología permite aumentar la densidad de transistores y reducir la disipación de calor. Como resultado, los smartphones mantienen un funcionamiento estable sin sobrecalentarse durante periodos prolongados.

También se espera que Qualcomm presente una versión Snapdragon 8 Elite 6 Pro en esta serie. Este modelo destacará por frecuencias de reloj más altas, aunque su consumo máximo de energía se mantiene en secreto. Los expertos sugieren que la versión Pro se utilizará en los flagships más costosos destinados a gamers y creadores de contenido profesionales.

Aunque Qualcomm aún no ha revelado las características oficiales de este chip, la información de los insiders señala el comienzo de una nueva era para los smartphones del ecosistema Android. Se espera que el próximo año los modelos insignia de Samsung, Xiaomi y otras grandes marcas incorporen este chip.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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