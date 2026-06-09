Tecno añade el modo fútbol a su asistente de IA Ella

La marca internacional Tecno ha anunciado una amplia actualización para su asistente inteligente Ella. Desarrollado antes de la Copa Mundial de 2026, el modo fútbol especial se convertirá en un analista personal y compañero para los usuarios de smartphones. Esto fue informado por Ixbt.com informe .

La nueva función está integrada en la interfaz de Tecno y funciona en la serie Camon 50 y otros dispositivos de la marca sin aplicaciones adicionales. El sistema ofrece tres herramientas principales para los aficionados: un calendario adaptativo, un resumen de partidos y una tabla de clasificación actualizada en tiempo real.

El asistente sincroniza automáticamente el calendario de partidos según la zona horaria del usuario. También genera análisis previos al partido, estadísticas de equipos e informes detallados tras el final del juego. La tabla muestra puntos y diferencia de goles en 12 grupos, destacando por separado a los equipos que avanzan a la siguiente fase.

Además, Tecno no ha olvidado las funciones de entretenimiento. Con la herramienta «Foto con una estrella», impulsada por una red neuronal generativa, los usuarios pueden combinar sus selfies con imágenes de sus futbolistas favoritos y compartirlas en las redes sociales.