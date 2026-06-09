¿Cambiarán las empresas tecnológicas a modelos de IA más baratos?

El rápido desarrollo en el campo de la inteligencia artificial (IA) se ha basado durante mucho tiempo en un concepto central: cuanto más grande es el modelo, más poderoso es y más probable es que domine el mercado. Sin embargo, la industria está presenciando hoy un cambio en esta perspectiva. Los altos costos están obligando a los usuarios a centrarse en modelos más pequeños y económicos. Este enfoque económico podría transformar completamente el futuro del sector. Según Techcrunch.com informa .

Según una predicción del cofundador de Coinbase, Brian Armstrong, en los próximos 12-18 meses, el 80 % de las tareas se realizarán mediante modelos que son un 99 % más baratos. Solo el 20 % de las tareas más complejas permanecerán en los modelos insignia de última generación. Si esto ocurre, grandes laboratorios como OpenAI y Anthropic podrían enfrentar graves pérdidas financieras antes de sus OPV, ya que el flujo principal de ingresos se desplazará hacia alternativas más económicas.

Las pruebas iniciales muestran que, si el sistema está configurado correctamente, los modelos más baratos pueden reemplazar a los más grandes sin comprometer la calidad. Por ejemplo, el servicio de IA jurídica Harvey, en asociación con Fireworks AI, logró reducir los costos tres veces utilizando conjuntamente los modelos Claude Opus y GLM 5.1. En esta configuración, las tareas más pesadas se asignaron al modelo grande, mientras que el resto fue manejado por el modelo más pequeño.

Como señaló Gabe Pereyra, cofundador de Harvey, el concepto de calidad ya no significa usar el modelo más potente para todo, sino obtener la respuesta más precisa de la manera más eficiente. Esta tendencia está intensificando la competencia no solo entre modelos abiertos y cerrados, sino también entre modelos grandes y pequeños. Los usuarios ahora preservan tanto la calidad como el presupuesto eligiendo opciones económicas como GPT-4o-mini en lugar de GPT-4o.