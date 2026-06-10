Justin Ernest invierte 400 M$ en start-ups sin fondos tradicionales

El año pasado, Justin Ernest notó una brecha significativa en el mercado de capital riesgo: las oficinas familiares y los pequeños inversores institucionales querían invertir en las empresas de inteligencia artificial de más rápido crecimiento, pero no podían entrar en sus registros de accionistas. Habiendo pasado más de cinco años en Playground Global invirtiendo y recaudando fondos para deep tech, Ernest creyó que podía resolver este problema a través de sus contactos. Según Techcrunch.com informa .

Lanzar un nuevo fondo de capital riesgo suele llevar de 12 a 18 meses. Para no perder tiempo, Ernest aprovechó su red para adquirir acciones de empresas de alto perfil en etapas tardías. Ofreció estos acuerdos a unos 30 pequeños inversores a través de Vehículos de Propósito Especial (SPV). Un SPV actúa como un fondo separado para cada acuerdo, permitiendo a los inversores comprar participaciones en una estructura que posee directamente las acciones.

En los últimos 12 meses, su firma Sabertooth VC ha invertido casi 400 millones de dólares en 10 grandes empresas, incluidas Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum y SpaceX. Ernest emite cheques que van desde 10 millones hasta 275 millones de dólares, participando en rondas de financiación aprobadas oficialmente por las empresas. Esto le otorga una gran confianza y prestigio, distinguiéndolo de otros intermediarios en el mercado.

Aunque hay muchas firmas como Sabertooth VC, la experiencia técnica de Ernest y sus relaciones con los inversores lo distinguen. Por ejemplo, PsiQuantum, una start-up valorada en 7.000 millones de dólares, recomendó a los inversores que quisieran invertir trabajar a través de Sabertooth. Dichos endosos sirven como garantía de seguridad para los socios más pequeños, mientras gigantes como Anthropic y Anduril luchan contra los SPV no autorizados.