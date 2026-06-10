Justin Ernest invierte 400 M$ en start-ups sin fondos tradicionales

·5·Tecnología
Justin Ernest invierte 400 M$ en start-ups sin fondos tradicionales

El año pasado, Justin Ernest notó una brecha significativa en el mercado de capital riesgo: las oficinas familiares y los pequeños inversores institucionales querían invertir en las empresas de inteligencia artificial de más rápido crecimiento, pero no podían entrar en sus registros de accionistas. Habiendo pasado más de cinco años en Playground Global invirtiendo y recaudando fondos para deep tech, Ernest creyó que podía resolver este problema a través de sus contactos. Según Techcrunch.com informa .

Lanzar un nuevo fondo de capital riesgo suele llevar de 12 a 18 meses. Para no perder tiempo, Ernest aprovechó su red para adquirir acciones de empresas de alto perfil en etapas tardías. Ofreció estos acuerdos a unos 30 pequeños inversores a través de Vehículos de Propósito Especial (SPV). Un SPV actúa como un fondo separado para cada acuerdo, permitiendo a los inversores comprar participaciones en una estructura que posee directamente las acciones.

En los últimos 12 meses, su firma Sabertooth VC ha invertido casi 400 millones de dólares en 10 grandes empresas, incluidas Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum y SpaceX. Ernest emite cheques que van desde 10 millones hasta 275 millones de dólares, participando en rondas de financiación aprobadas oficialmente por las empresas. Esto le otorga una gran confianza y prestigio, distinguiéndolo de otros intermediarios en el mercado.

Aunque hay muchas firmas como Sabertooth VC, la experiencia técnica de Ernest y sus relaciones con los inversores lo distinguen. Por ejemplo, PsiQuantum, una start-up valorada en 7.000 millones de dólares, recomendó a los inversores que quisieran invertir trabajar a través de Sabertooth. Dichos endosos sirven como garantía de seguridad para los socios más pequeños, mientras gigantes como Anthropic y Anduril luchan contra los SPV no autorizados.

VentureStart-upSabertooth VCInversiónTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

GM produce baterías para centros de datos de IAGM produce baterías para centros de datos de IAHoy, 21:24Anthropic lanza su modelo más potente, Claude Fable 5, al público generalAnthropic lanza su modelo más potente, Claude Fable 5, al público generalHoy, 21:23El modelo Fable 5 de Anthropic crea juegos con un solo comandoEl modelo Fable 5 de Anthropic crea juegos con un solo comandoHoy, 20:55Siri y Apple Intelligence: Qué esperar de tu asistente personalSiri y Apple Intelligence: Qué esperar de tu asistente personalHoy, 20:51¿Cambiarán las empresas tecnológicas a modelos de IA más baratos?¿Cambiarán las empresas tecnológicas a modelos de IA más baratos?Ayer, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y novedades de Apple IntelligenceWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y novedades de Apple IntelligenceAyer, 18:29
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado