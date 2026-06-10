Anthropic presenta Claude Fable 5, capaz de encontrar vulnerabilidades en Linux y macOS

Anthropic ha anunciado su nueva generación de modelos de IA, Claude Fable 5 y Claude Mythos 5. Los desarrolladores destacan que la característica principal de estos modelos es su capacidad para realizar tareas complejas de varios pasos de forma autónoma durante varias horas sin intervención constante del usuario. Mientras que Claude Fable 5 está actualmente disponible para el público, la versión más potente Mythos 5 se utiliza dentro del programa cerrado Project Glasswing, centrado en la ciberseguridad y la investigación biológica. Así lo informa Ixbt.com .

El modelo Claude Fable 5 se basa en la tecnología Claude Mythos, que ha demostrado su eficacia en la identificación y reparación de vulnerabilidades de seguridad en Linux, macOS, Firefox y otros grandes proyectos de software. Según los representantes de Anthropic, los nuevos modelos pueden completar de forma autónoma proyectos que antes requerían un equipo de especialistas. Por ejemplo, en colaboración con Stripe, el modelo ayudó a migrar una base de código Ruby de 50 millones de líneas, una tarea que habría llevado meses si se hiciera manualmente.

Ethan Mollick, profesor de la Wharton Business School, también elogió las capacidades del modelo. Indicó que le dio a Claude Fable 5 un informe técnico de 19 páginas para crear una herramienta de análisis, y el modelo desarrolló una solución de software completa en nueve horas y media sin ninguna intervención. Además, las capacidades multimodales del modelo se demostraron jugando de forma autónoma al juego Pokémon FireRed basándose únicamente en las imágenes de la pantalla.

Junto con el lanzamiento de los nuevos modelos, Anthropic ha reforzado su sistema de seguridad. Si el sistema detecta solicitudes relacionadas con ciberataques, creación de exploits o síntesis de sustancias químicas, redirige automáticamente al usuario a un modelo más débil de la generación anterior (Opus 4.8). La empresa subraya que tales medidas son necesarias para el despliegue seguro de potentes sistemas de IA capaces de operar durante largos periodos sin intervención humana.