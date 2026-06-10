Meta y Reliance construirán un gran centro de datos de IA en India

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Meta y Reliance construirán un gran centro de datos de IA en India

Mientras los gigantes tecnológicos compiten por asegurar la potencia de cálculo necesaria para entrenar y desplegar sistemas de IA, Meta está lanzando su primer proyecto de infraestructura en India. En asociación con el conglomerado Reliance Industries, la empresa construirá un centro de datos preparado para IA de 168 megavatios en Jamnagar, Gujarat. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta asociación marca una nueva etapa en la relación a largo plazo entre Meta y Reliance. Anteriormente, Meta invirtió varios miles de millones de dólares en Jio Platforms de Reliance. Según el nuevo acuerdo, Meta alquilará capacidad en las instalaciones de Jamnagar. El centro funcionará con fuentes de energía renovables y utilizará agua de mar desalinizada para la refrigeración.

India se está convirtiendo actualmente en uno de los mercados más atractivos para la infraestructura de IA. Empresas como Microsoft, Amazon, Google y OpenAI ya han anunciado proyectos en el país. El gobierno indio también busca atraer inversiones mediante la introducción de incentivos fiscales para proveedores extranjeros de servicios en la nube hasta 2047.

Según los datos, se espera que la capacidad de los centros de datos de India pase de 375 megavatios en 2020 a 1,5 gigavatios para 2025. Los analistas del sector pronostican que esta cifra superará los 8 gigavatios para finales de la década. El acuerdo con Meta servirá no solo al mercado indio, sino que también apoyará la red global de IA de la empresa.

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Nodirbek Razzokov
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