Nueva función en smartphones Honor: MagicOS protege los datos del usuario

Honor ha anunciado una función de "permisos virtuales" en la nueva versión del sistema operativo MagicOS, destinada a proteger la privacidad de los usuarios. Esta innovación limita las solicitudes frecuentes de datos personales por parte de las aplicaciones y lleva la seguridad a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com .

El nuevo sistema supervisa el acceso de las aplicaciones a información sensible como mensajes, registros de llamadas y calendarios. Por lo general, las aplicaciones requieren permisos para funciones como la cámara, el micrófono o la ubicación, lo que puede suponer un riesgo de filtración de datos.

Cuando los "permisos virtuales" están activados, si una aplicación intenta leer datos confidenciales como el historial de llamadas, el sistema le proporciona datos vacíos en lugar de la información real. Esto protege eficazmente la privacidad del usuario.

Para utilizar esta función, los propietarios de dispositivos Honor deben ir a "Ajustes" > "Privacidad y seguridad" > "Permisos virtuales". Allí es posible establecer restricciones individuales para cada aplicación.

Esta actualización se está implementando a partir de la versión MagicOS 10.0.0.160. Se espera que la función aparezca en todos los smartphones Honor compatibles en las próximas semanas.