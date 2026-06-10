India deniega el permiso para lanzar la red Starlink

La empresa de Internet por satélite Starlink de Elon Musk se enfrenta a importantes obstáculos para obtener una licencia que le permita iniciar operaciones comerciales en la India, un país con 1.500 millones de habitantes. El gobierno indio está abordando el uso de esta tecnología con cautela debido a preocupaciones de seguridad en medio de los conflictos en Oriente Medio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según fuentes confidenciales de Bloomberg, el Ministerio del Interior y los servicios de seguridad de la India han detenido la emisión de los permisos finales necesarios para Starlink. Esto se debe a informes sobre el uso sin licencia de terminales Starlink durante las tensiones entre Irán e Israel. Nueva Delhi está preocupada por su capacidad para supervisar al operador estadounidense en medio de la inestabilidad geopolítica.

Los representantes de Starlink declararon que están trabajando activamente para entrar en el mercado indio y que están dispuestos a cumplir todos los requisitos de las autoridades locales. En particular, la empresa se ha comprometido a almacenar los datos dentro del país y a construir diez estaciones terrestres (puertas de enlace) en territorio indio.

Según información no oficial, la cuestión de la asignación del espectro de frecuencias necesario para la empresa sigue sin resolverse. El gobierno indio ha reforzado las medidas de seguridad no solo para el proyecto SpaceX, sino para todo el sector de las comunicaciones por satélite. Starlink es un sistema global que proporciona Internet de alta velocidad en zonas donde no hay redes tradicionales disponibles.