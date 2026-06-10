Ex empleados de SpaceX quieren alimentar la IA con energía solar

Dos antiguos especialistas de SpaceX han presentado un proyecto inesperado para los hyperscalers. Están construyendo centrales eléctricas en la Tierra que son más baratas y rápidas de construir que las estaciones de gas natural, alejándose de las empresas relacionadas con el espacio. La startup Ambrosia Energy, que operaba en secreto, tiene como objetivo proporcionar energía continua las 24 horas del día combinando paneles solares con baterías de iones de litio. Esto es reportado por Techcrunch.com .

En una entrevista con TechCrunch, Sara Spangelo, fundadora y presidenta de Ambrosia Energy, declaró que la compañía planea poner en marcha centrales eléctricas de cualquier escala dentro de los 12 meses posteriores a la firma de un contrato. El objetivo de la startup es alcanzar capacidades a nivel de gigavatios. Para reducir los costos, los ingenieros simplificaron los paquetes de baterías: el sistema se carga lentamente durante el día y descarga la energía de manera constante por la noche, lo que prolonga la vida útil del equipo.

Actualmente, el costo de un megavatio-hora de energía en las centrales de turbina de gas más eficientes es de aproximadamente 107 dólares, y su construcción requiere de 5 a 7 años. Ambrosia promete reducir esta cifra a 100 dólares mientras aumenta la fiabilidad. Esto es especialmente crucial en la era de la IA, donde el consumo de energía está aumentando drásticamente debido a tecnologías como ChatGPT.

Sara Spangelo y el CEO Ben Longmier trabajaron anteriormente en el proyecto Starlink en SpaceX. Su startup, Swarm, fue adquirida por la compañía de Elon Musk. Spangelo adquirió experiencia en Google y Longmier en Apple. El proyecto ha obtenido inversiones de DFJ Growth, mientras los fundadores trasladan su experiencia de las tecnologías espaciales al sector energético.