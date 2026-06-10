Ex empleados de SpaceX quieren alimentar la IA con energía solar

·0·Tecnología
Ex empleados de SpaceX quieren alimentar la IA con energía solar

Dos antiguos especialistas de SpaceX han presentado un proyecto inesperado para los hyperscalers. Están construyendo centrales eléctricas en la Tierra que son más baratas y rápidas de construir que las estaciones de gas natural, alejándose de las empresas relacionadas con el espacio. La startup Ambrosia Energy, que operaba en secreto, tiene como objetivo proporcionar energía continua las 24 horas del día combinando paneles solares con baterías de iones de litio. Esto es reportado por Techcrunch.com .

En una entrevista con TechCrunch, Sara Spangelo, fundadora y presidenta de Ambrosia Energy, declaró que la compañía planea poner en marcha centrales eléctricas de cualquier escala dentro de los 12 meses posteriores a la firma de un contrato. El objetivo de la startup es alcanzar capacidades a nivel de gigavatios. Para reducir los costos, los ingenieros simplificaron los paquetes de baterías: el sistema se carga lentamente durante el día y descarga la energía de manera constante por la noche, lo que prolonga la vida útil del equipo.

Actualmente, el costo de un megavatio-hora de energía en las centrales de turbina de gas más eficientes es de aproximadamente 107 dólares, y su construcción requiere de 5 a 7 años. Ambrosia promete reducir esta cifra a 100 dólares mientras aumenta la fiabilidad. Esto es especialmente crucial en la era de la IA, donde el consumo de energía está aumentando drásticamente debido a tecnologías como ChatGPT.

Sara Spangelo y el CEO Ben Longmier trabajaron anteriormente en el proyecto Starlink en SpaceX. Su startup, Swarm, fue adquirida por la compañía de Elon Musk. Spangelo adquirió experiencia en Google y Longmier en Apple. El proyecto ha obtenido inversiones de DFJ Growth, mientras los fundadores trasladan su experiencia de las tecnologías espaciales al sector energético.

SpaceXAmbrosia EnergyEnergía SolarInteligencia ArtificialTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Samsung Galaxy S27 aparece en línea por primera vezEl Samsung Galaxy S27 aparece en línea por primera vezHoy, 12:21ASML critica el plan de independencia de Europa en el sector de los semiconductoresASML critica el plan de independencia de Europa en el sector de los semiconductoresHoy, 12:21Google presenta la tecnología Gemini 3.5 Live TranslateGoogle presenta la tecnología Gemini 3.5 Live TranslateHoy, 11:59Lo mejor no solo para Tesla, sino para toda la industria: Elon Musk elogia el chip AI6Lo mejor no solo para Tesla, sino para toda la industria: Elon Musk elogia el chip AI6Hoy, 11:24Los smartphones Huawei Mate 80 conquistan mercados y superan a AppleLos smartphones Huawei Mate 80 conquistan mercados y superan a AppleHoy, 11:21Batería de 8000 mAh e IP65: presentado el smartphone económico Realme P4R 5GBatería de 8000 mAh e IP65: presentado el smartphone económico Realme P4R 5GHoy, 10:54
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado