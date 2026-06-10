RedMagic 11S Pro lanzado a nivel internacional: Cámara bajo pantalla y potente sistema de refrigeración

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RedMagic 11S Pro lanzado a nivel internacional: Cámara bajo pantalla y potente sistema de refrigeración

La marca china Nubia ha anunciado el inicio de las ventas internacionales de su nuevo buque insignia gaming, el smartphone RedMagic 11S Pro. Tras debutar en el mercado chino a mediados de mayo, este modelo ya está oficialmente disponible para los consumidores de diversas regiones del mundo, incluidos los países europeos. Así lo informa Ixbt.com .

Una de las características distintivas del smartphone es la ausencia de cualquier recorte en la pantalla. La cámara frontal de 16 MP está oculta directamente bajo el panel. Además, el dispositivo cuenta con iluminación RGB dinámica y un panel trasero transparente que permite observar el funcionamiento del sistema de refrigeración líquida.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el RedMagic 11S Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,85 pulgadas y 144 Hz. El rendimiento del dispositivo está impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 acelerado. El módulo de cámara principal consta de sensores de 50 MP, 50 MP y 2 MP, lo que permite capturar imágenes de alta calidad.

En términos de autonomía, el smartphone está equipado con una batería de 7500 mAh, compatible con tecnología de carga rápida por cable e inalámbrica de 80 W. El dispositivo cuenta con protección contra agua y polvo según el estándar IPX8 y funciona con la plataforma RedMagic OS 11.5 basada en Android 16.0.

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Abror Shuhratov
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