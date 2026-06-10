Los intentos de bloquear servicios VPN causan fallos en proveedores de hosting rusos

A finales de mayo y principios de junio, los clientes de los principales proveedores de hosting rusos comenzaron a informar problemas para acceder a sus recursos. Empresas como Selectel, Beget y Timeweb confirmaron una disminución en el tráfico de usuarios e interrupciones intermitentes en la accesibilidad de los sitios. Los expertos creen que esto se debe a cambios en la configuración de los medios técnicos para contrarrestar amenazas (TSPU) utilizados para filtrar el tráfico de Internet. Así lo informa Ixbt.com informa .

Si bien los servicios VPN se bloqueaban anteriormente principalmente por direcciones IP y protocolos, las tecnologías modernas han aprendido a enmascarar su tráfico como tráfico de Internet normal. Como resultado, los organismos reguladores han centrado su atención en las infraestructuras en la nube donde se alojan frecuentemente los servidores VPN. Desde junio, los equipos TSPU han comenzado a analizar más activamente las conexiones TLS cifradas, lo que también ha provocado errores en el funcionamiento de servicios legítimos.

Según Mikhail Kotkin, ingeniero de redes de GlobalNet, el tráfico de los clientes del segmento cloud disminuyó aproximadamente un 10 por ciento en mayo y junio. Las aplicaciones móviles con conexiones seguras persistentes, las plataformas en la nube, los servicios de intercambio de datos en tiempo real y las soluciones de red de entrega de contenido (CDN) siguen siendo los más expuestos.

Los expertos consideran que la situación actual es el resultado del proceso de ajuste de los mecanismos de filtrado. Se requiere una configuración adicional de los equipos para reducir los errores, por lo que las interrupciones a corto plazo podrían continuar en el futuro. Al mismo tiempo, algunos expertos en telecomunicaciones señalan que la magnitud del problema podría estar exagerada y que algunos fallos están relacionados con otras razones técnicas.