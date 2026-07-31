Ciberseguridad: los spammers pasan de los mensajes masivos a los ataques dirigidos

En el primer semestre de 2026, los ciberdelincuentes abandonaron las prácticas de envío masivo de correos electrónicos para pasar a ataques a pequeña escala y dirigidos, distribuidos en el tiempo. Según los expertos, estos mensajes parecen menos sospechosos para los usuarios, pero una parte significativa de ellos es bloqueada con éxito antes de llegar a su destino. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, esto fue comunicado por representantes del servicio Yandex 360. En el último año, el volumen de correos electrónicos procesados por el sistema aumentó un 12 % hasta alcanzar la cifra récord de 50 000 millones de mensajes. Al mismo tiempo, se registró que el número de mensajes maliciosos detenidos en la fase de verificación aumentó un 73 %.

Según las estadísticas, otros 5 700 millones de mensajes fueron redirigidos automáticamente a la carpeta de spam. De acuerdo con el análisis de los sistemas de seguridad, casi la mitad de los mensajes no deseados estaban directamente relacionados con intentos de robar datos personales de los usuarios.

Nuevos métodos de ciberdelincuencia

Los expertos señalan que este año el volumen de ataques de phishing aumentó un 45 %, mientras que los casos de suplantación de la dirección del remitente alcanzaron el 50 %, llegando a unos 20 millones. Los estafadores intentan recientemente hacer que sus mensajes se parezcan a las notificaciones de agencias gubernamentales y empresas conocidas.

Asimismo, la proporción de mensajes con aplicaciones maliciosas también aumentó en un tercio. Esto demuestra que las capacidades técnicas de los atacantes son cada vez más complejas.

Tecnologías de protección modernas

Para detectar y prevenir estas amenazas a tiempo, la plataforma Yandex 360 utiliza tecnologías avanzadas. En particular, el análisis profundo de las imágenes en los mensajes, las revisiones repetidas posteriores a la entrega del correo y algoritmos especiales que evalúan miles de características de cada mensaje.

Los expertos advierten que el cambio de táctica de los ciberdelincuentes exige a los usuarios una mayor higiene digital y precaución. Es especialmente crucial abordar con espíritu crítico los mensajes que provienen de agencias oficiales.