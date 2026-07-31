Presentación y especificaciones técnicas del Redmi K100 Pro reveladas

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Presentación y especificaciones técnicas del Redmi K100 Pro reveladas

Redmi, uno de los líderes en el mercado de los smartphones, ha anunciado la fecha de presentación oficial y las principales características de su nuevo modelo insignia, el Redmi K100 Pro. Según ixbt.com, este gadget de nueva generación ya ha captado la atención de los usuarios gracias a su batería de capacidad récord, velocidad de carga y alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

De acuerdo con un folleto publicitario publicado en la página del Smart Digital Products Research Center en la red social Weibo, la ceremonia de presentación del nuevo buque insignia está programada para el 11 de agosto a las 19:00 hora local. Este dispositivo se está convirtiendo en uno de los móviles más comentados en el mundo tecnológico.

Diseño y apariencia

Según el póster oficial publicado, el nuevo smartphone mantiene el estilo de diseño general de su predecesor, el Redmi K90 Pro Max. En el panel trasero se aprecia de forma tradicional un módulo de triple cámara y un altavoz adicional perteneciente a la famosa marca Bose.

Asimismo, el nuevo cuerpo en color rojo oscuro del dispositivo ha sido uno de los principales cambios visuales. Los informantes señalan que este color recuerda al tono Cherry Red que se rumorea será introducido en la futura línea iPhone 18 Pro.

Capacidades técnicas y rendimiento

Anteriormente, este buque insignia había sido registrado en la base de datos de pruebas Geekbench. Según la información, el smartphone estará equipado con el moderno procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y hasta 16 GB de RAM. Esto garantiza una alta velocidad incluso en las aplicaciones y juegos más pesados.

Uno de los aspectos más impresionantes del dispositivo es su batería. Según los datos preliminares, el Redmi K100 Pro contará con una gigantesca batería de 8500 mAh de capacidad. Esta se podrá recargar en poco tiempo mediante una tecnología de carga rápida de 100 W.

Las capacidades de pantalla y óptica tampoco se han quedado atrás. Se espera que el smartphone esté equipado con una pantalla con una tasa de refresco de hasta 185 Hz y un sensor de cámara principal de 200 MP, lo cual es una novedad importante para los entusiastas de la fotografía móvil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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