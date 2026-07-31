CareCloud advierte sobre una filtración de datos médicos

CareCloud, una importante empresa estadounidense de tecnología médica, anunció que la información personal y médica de cientos de miles de ciudadanos fue robada como resultado de un ciberataque organizado contra sus servidores. La empresa no había proporcionado detalles durante mucho tiempo sobre este incidente ocurrido en marzo, pero ahora ha comenzado a notificar oficialmente a las víctimas. Esto demuestra que los problemas de ciberseguridad representan una amenaza grave no solo para los sistemas financieros, sino también para los datos en el sector médico, que es el más sensible, informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, CareCloud, con sede en Nueva Jersey, gestiona bases de datos de pacientes para más de 45 000 consultorios médicos, hospitales y otras instituciones médicas en todo Estados Unidos. Como resultado, la empresa administra datos médicos y de facturación altamente confidenciales de millones de pacientes. Según una notificación presentada al fiscal general de California esta semana, los hackers tuvieron acceso a una de las bases de datos de registros médicos electrónicos durante al menos seis días, del 10 al 16 de marzo de este año.

Ciberataque y magnitud de los datos robados

Representantes de la empresa afirmaron que hackers desconocidos afirmaron haber borrado o copiado datos de las bases. Aunque no se ha indicado directamente si los hackers exigieron o no un rescate, es habitual que los ciberdelincuentes extorsionen a cambio de no publicar los datos en Internet. Hasta el momento, ningún grupo importante de hackers ha asumido oficialmente la responsabilidad de este ataque.

Según la información obtenida, al menos 345 000 personas se han visto afectadas por esta filtración de datos. Los documentos recibidos por las fiscalías de los estados de Nuevo Hampshire, Massachusetts y Texas muestran que esta cifra podría aumentar aún más posteriormente. Las investigaciones demostraron que se obtuvo acceso no autorizado al repositorio de datos almacenado en la infraestructura de Amazon Web Services.

Datos personales en riesgo

Según las cartas de advertencia oficiales, la lista de datos robados es muy amplia e incluye lo siguiente:

Nombres completos y direcciones postales de los ciudadanos

Números de seguro social (SSN)

Números de documentos de identidad emitidos por el gobierno, como pasaportes y licencias de conducir

Información financiera como números de cuentas bancarias y tarjetas de pago

Información confidencial relacionada con la salud y el historial médico de los pacientes

Los expertos señalan que la divulgación de este tipo de datos confidenciales aumenta drásticamente el riesgo de robo de identidad (identity theft) y diversos fraudes para las víctimas en el futuro. El director ejecutivo de CareCloud, Stephen Snyder, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la publicación.