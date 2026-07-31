CareCloud advierte sobre una filtración de datos médicos

·66·Tecnología
CareCloud advierte sobre una filtración de datos médicos

CareCloud, una importante empresa estadounidense de tecnología médica, anunció que la información personal y médica de cientos de miles de ciudadanos fue robada como resultado de un ciberataque organizado contra sus servidores. La empresa no había proporcionado detalles durante mucho tiempo sobre este incidente ocurrido en marzo, pero ahora ha comenzado a notificar oficialmente a las víctimas. Esto demuestra que los problemas de ciberseguridad representan una amenaza grave no solo para los sistemas financieros, sino también para los datos en el sector médico, que es el más sensible, informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, CareCloud, con sede en Nueva Jersey, gestiona bases de datos de pacientes para más de 45 000 consultorios médicos, hospitales y otras instituciones médicas en todo Estados Unidos. Como resultado, la empresa administra datos médicos y de facturación altamente confidenciales de millones de pacientes. Según una notificación presentada al fiscal general de California esta semana, los hackers tuvieron acceso a una de las bases de datos de registros médicos electrónicos durante al menos seis días, del 10 al 16 de marzo de este año.

Ciberataque y magnitud de los datos robados

Representantes de la empresa afirmaron que hackers desconocidos afirmaron haber borrado o copiado datos de las bases. Aunque no se ha indicado directamente si los hackers exigieron o no un rescate, es habitual que los ciberdelincuentes extorsionen a cambio de no publicar los datos en Internet. Hasta el momento, ningún grupo importante de hackers ha asumido oficialmente la responsabilidad de este ataque.

Según la información obtenida, al menos 345 000 personas se han visto afectadas por esta filtración de datos. Los documentos recibidos por las fiscalías de los estados de Nuevo Hampshire, Massachusetts y Texas muestran que esta cifra podría aumentar aún más posteriormente. Las investigaciones demostraron que se obtuvo acceso no autorizado al repositorio de datos almacenado en la infraestructura de Amazon Web Services.

Datos personales en riesgo

Según las cartas de advertencia oficiales, la lista de datos robados es muy amplia e incluye lo siguiente:

  • Nombres completos y direcciones postales de los ciudadanos
  • Números de seguro social (SSN)
  • Números de documentos de identidad emitidos por el gobierno, como pasaportes y licencias de conducir
  • Información financiera como números de cuentas bancarias y tarjetas de pago
  • Información confidencial relacionada con la salud y el historial médico de los pacientes
Los expertos señalan que la divulgación de este tipo de datos confidenciales aumenta drásticamente el riesgo de robo de identidad (identity theft) y diversos fraudes para las víctimas en el futuro. El director ejecutivo de CareCloud, Stephen Snyder, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la publicación.

CareCloudCiberseguridadDatosMédicosCiberataqueTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioSpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioHoy, 12:51Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis