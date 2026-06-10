Jedify recauda 24 millones de dólares para agentes de IA

Aunque los proveedores de IA ofrecen sus productos como soluciones listas para usar, en la práctica, los agentes de IA no pueden trabajar eficazmente sin aprender los aspectos específicos de un negocio. Si un modelo no entiende cómo una empresa calcula los ingresos o los derechos de acceso a los archivos, su utilidad será limitada. La startup Jedify, con sede en Nueva York, tiene como objetivo resolver precisamente este problema. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La plataforma Jedify se conecta a través de API a los repositorios de datos de las empresas, aplicaciones SaaS, herramientas de BI e incluso fuentes como los canales de Slack. Crea un «grafo de contexto» especial sobre la empresa, ayudando a los agentes de IA a comprender mejor los procesos de negocio. Según informó TechCrunch, la startup recaudó 24 millones de dólares en una ronda de inversión de serie A liderada por Norwest. El gigante de los datos Snowflake también participó como inversor estratégico e integra la tecnología de Jedify en su Cortex AI y otros productos.

El fundador y CEO de la empresa, Assaf Henkin, destaca que para que los agentes de IA sean útiles dentro de una empresa, deben ser capaces de ver las conexiones entre los datos, los permisos, los flujos de trabajo y la terminología específica de la compañía. Este contexto permite al agente centrarse solo en la información relevante para una tarea específica sin perderse entre todos los datos. Por ejemplo, la empresa Kiteworks utilizó esta tecnología para crear una aplicación inteligente que proporciona a sus equipos de ventas toda la información necesaria sobre los clientes en tiempo real.

La seguridad también es un foco central para Jedify. El sistema hereda los permisos de los sistemas de identidad y archivos existentes, lo que garantiza que el agente de IA no muestre información confidencial no autorizada (como informes financieros) a empleados comunes. Actualmente, Jedify trabaja con empresas medianas y grandes, y entre sus clientes se encuentran marcas conocidas como The Weather Company.