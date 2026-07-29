Un sospechoso de homicidio buscado en EE. UU. durante 20 años trabajaba como policía en México

Antonio Liano, buscado por un caso de homicidio ocurrido en 2004 en el estado estadounidense de Ohio, fue capturado casi 20 años después. Se reveló que no solo se había estado ocultando en México, sino que también trabajaba como agente de policía local.

Liano fue acusado de estar implicado en la muerte de una persona durante una pelea en un bar en Ohio y el posterior tiroteo. En 2005, un tribunal emitió una orden de arresto en su contra, tras lo cual huyó a México.

El fugitivo se estableció permanentemente en una pequeña ciudad del estado de Oaxaca. Con el tiempo, se ganó la confianza de los lugareños y fue aceptado en las filas de la policía.

Antonio Liano fue arrestado precisamente mientras trabajaba como policía. Ahora se espera que responda en Ohio por el caso de homicidio cometido hace casi 20 años.