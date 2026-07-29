Nueva era del kicksharing: por qué los usuarios eligen los patinetes para trayectos cortos

·23·Tecnología
Nueva era del kicksharing: por qué los usuarios eligen los patinetes para trayectos cortos

En los últimos años, la infraestructura de transporte urbano y la cultura de uso han experimentado cambios significativos. Según informa Ixbt.com, el servicio de kicksharing Yurent registró un giro radical en la naturaleza del uso de patinetes eléctricos para la temporada 2026. Según los datos analíticos, los habitantes de las ciudades ya no recurren a los medios de transporte para el ocio o los paseos, sino para necesidades logísticas específicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Si observamos los indicadores estadísticos, la duración media de un viaje de ida esta temporada alcanzó la cifra récord de 9,6 minutos. A modo de comparación, en 2023 la proporción de trayectos de hasta diez minutos representaba solo el 50 % del volumen total, pero en 2026 esta cifra saltó al 88,3 %. En cuatro años, el número de viajes de corta distancia casi se ha triplicado.

El concepto de la «última milla» en el transporte

Según los expertos, los patinetes eléctricos se han convertido en un asistente indispensable en la vida diaria de los ciudadanos. A menudo se utilizan como una herramienta de la «última milla», conectando la distancia entre las estaciones de transporte público, el hogar y el lugar de trabajo. El hecho de que la gente elija rutas cortas para ahorrar tiempo se ha convertido en la principal tendencia de este mercado.

Las observaciones realizadas a escala urbana también revelaron un panorama interesante. En particular, la duración media de viaje más corta se registró en Moscú, situándose en 8,1 minutos. En San Petersburgo este indicador fue de 9,1 minutos, en Ekaterimburgo de 9 minutos y en Cheliábinsk de 9,3 minutos. Estas cifras muestran que los habitantes de las grandes metrópolis aspiran a desplazarse con rapidez.

Aumento de los viajes nocturnos

Además de los desplazamientos diurnos, se reveló que el número de viajes realizados durante la noche también muestra una tendencia al alza. Entre enero y julio de este año, los viajes nocturnos aumentaron un 18 % en comparación con el mismo período del año pasado. La duración media de los viajes nocturnos disminuyó ligeramente hasta situarse en 10,2 minutos.

Esta demanda se nota especialmente por la noche en zonas donde el movimiento del transporte público es limitado o tiene pocas posibilidades. Los ciudadanos confían en los dispositivos de kicksharing personales para llegar más rápido a su destino por la noche. Esto exige que las empresas de servicios adapten los procesos técnicos y logísticos a las nuevas demandas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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