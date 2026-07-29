Un gato que no abandona la tumba de su dueña desde hace meses conmueve a todos

En la provincia turca de Aydın, el gato de una mujer de 75 años fallecida no ha abandonado los alrededores de su tumba desde hace meses. El hecho de que el animal permanezca todos los días en el mismo lugar ha llamado la atención de los trabajadores del cementerio y de los visitantes.

Al notar que el gato siempre se sentaba junto a la misma tumba, los empleados del cementerio investigaron a quién pertenecía. Se descubrió que el gato había sido criado en la casa de la mujer fallecida y vivía con ella.

No está claro cómo llegó el gato al cementerio tras la muerte de la mujer. Sin embargo, se informa que ha vivido junto a la tumba de su dueña durante meses y casi nunca se va de allí.

Los visitantes del cementerio dejan agua y comida para el gato. Muchos consideran que el apego del animal hacia su dueña es una muestra de su gran fidelidad.