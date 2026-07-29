Un gato que no abandona la tumba de su dueña desde hace meses conmueve a todos

·41·Mundo
Un gato que no abandona la tumba de su dueña desde hace meses conmueve a todos

En la provincia turca de Aydın, el gato de una mujer de 75 años fallecida no ha abandonado los alrededores de su tumba desde hace meses. El hecho de que el animal permanezca todos los días en el mismo lugar ha llamado la atención de los trabajadores del cementerio y de los visitantes.

Al notar que el gato siempre se sentaba junto a la misma tumba, los empleados del cementerio investigaron a quién pertenecía. Se descubrió que el gato había sido criado en la casa de la mujer fallecida y vivía con ella.

No está claro cómo llegó el gato al cementerio tras la muerte de la mujer. Sin embargo, se informa que ha vivido junto a la tumba de su dueña durante meses y casi nunca se va de allí.

Los visitantes del cementerio dejan agua y comida para el gato. Muchos consideran que el apego del animal hacia su dueña es una muestra de su gran fidelidad.

TurquíaAydın
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un sospechoso de homicidio buscado en EE. UU. durante 20 años trabajaba como policía en MéxicoUn sospechoso de homicidio buscado en EE. UU. durante 20 años trabajaba como policía en MéxicoHoy, 05:10¿Está girando la Tierra más rápido? Se registra uno de los días más cortos de la historia¿Está girando la Tierra más rápido? Se registra uno de los días más cortos de la historiaHoy, 01:24Miles de millones de personas verán el asteroide Apofis a simple vista en 2029Miles de millones de personas verán el asteroide Apofis a simple vista en 2029Hoy, 01:06Arqueólogos descubren un martillo de marfil de 500.000 años de antigüedadArqueólogos descubren un martillo de marfil de 500.000 años de antigüedadHoy, 01:02Se crea la unidad «SMERCH»: un nuevo destacamento especial comienza a operar en Crimea y NovorussieSe crea la unidad «SMERCH»: un nuevo destacamento especial comienza a operar en Crimea y NovorussieHoy, 00:01Un ciudadano de Kashkadarya regresa a Uzbekistán herido tras participar en la guerra para evitar la cárcelUn ciudadano de Kashkadarya regresa a Uzbekistán herido tras participar en la guerra para evitar la cárcelAyer, 23:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital