La nave espacial Soyuz MS-29 se somete a pruebas de estanqueidad en Baikonur

Han comenzado las pruebas neumáticas y de vacío de la nave espacial tripulada Soyuz MS-29 en el cosmódromo de Baikonur. Este proceso se lleva a cabo para verificar la estanqueidad del casco y los sistemas de la nave. Así lo informa Ixbt.com .

Especialistas de la corporación de cohetes y espacio Energia han colocado el aparato en los soportes de una cámara de vacío especial. Durante las pruebas, la nave se examina en un entorno de helio-aire para controlar cualquier posible fuga y asegurar la fiabilidad de los sistemas de a bordo en condiciones terrestres.

Esta etapa se considera uno de los procesos más importantes de la preparación para el vuelo. Solo cuando todos los indicadores técnicos cumplan con las normas, la nave pasará a las siguientes etapas de preparación.

Según el plan, el lanzamiento de la Soyuz MS-29 está programado para el 14 de julio de 2026. Está previsto que la nave transporte a la tripulación de la 75.ª expedición principal a la Estación Espacial Internacional.