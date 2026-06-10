Por qué la IA empresarial será el tema principal de VivaTech 2026

TechCrunch, en asociación con VivaTech 2026, cubre las tecnologías, fundadores e ideas que impulsan la nueva ola de innovación. Como parte de esta colaboración, TechCrunch y VivaTech apoyarán a nuevas startups a través del concurso "VivaTech Innovation of the Year". El ganador tendrá la oportunidad de presentar su proyecto en París y asegurar un lugar en el Startup Battlefield 200 antes del evento TechCrunch Disrupt 2026, que se llevará a cabo en San Francisco del 13 al 15 de octubre. Esto es reportado por Techcrunch.com .

En los últimos años, la carrera mundial de la IA se ha definido principalmente por los modelos fundamentales, los chatbots y la lucha por la atención de los consumidores. Sin embargo, detrás de esta competencia abierta, otro ecosistema basado en la infraestructura empresarial, los sistemas operativos y la IA industrial está evolucionando rápidamente. Mientras que Silicon Valley se centra en gran medida en los grandes modelos de lenguaje y productos de IA orientados al consumidor, muchas empresas europeas se están centrando en integrar la IA en sistemas complejos como la fabricación, la logística, la atención sanitaria y la ciberseguridad.

La implementación de tecnologías de IA dentro de grandes organizaciones presenta desafíos únicos como la gobernanza, el cumplimiento, la seguridad y la fiabilidad operativa. La industria se enfrenta ahora a la realidad de trasladar la IA de la fase experimental a la producción a gran escala. VivaTech 2026 se convertirá en el principal escenario que mostrará las crecientes ambiciones de Europa en el campo de la IA empresarial.

Las startups ahora son evaluadas no solo por su novedad, sino por su capacidad para integrarse en entornos corporativos existentes, superar complejidades regulatorias y aportar un valor operativo medible. Los inversores también están empezando a priorizar la infraestructura, la implementación y los resultados concretos sobre la experimentación pura. VivaTech 2026 promete ser la mejor plataforma para discutir estos cambios críticos.