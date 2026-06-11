La misión Venera-D se acerca: antena de satélite probada con éxito

Especialistas del Instituto de Aviación de Moscú han probado con éxito una antena innovadora para un pequeño satélite repetidor desarrollado como parte de la misión interplanetaria rusa "Venera-D". El CubeSat equipado con la nueva antena servirá para garantizar una comunicación estable entre las sondas de investigación y la Tierra a través de Venus. Así lo informa Ixbt.com informa .

El dispositivo fue probado en una cámara anecoica especial y confirmó todas las especificaciones técnicas definidas durante el proceso de diseño. Durante la misión, este CubeSat retransmitirá a la Tierra fotos, telemetría y otros datos científicos obtenidos de aeróstatos en Venus y sondas de superficie.

La antena de red reflectora especialmente desarrollada permite la transmisión de datos a cientos de millones de kilómetros sin interrupciones. Consta de un transmisor y un reflector que recoge las señales de radio dispersas y las dirige de vuelta a la Tierra con gran precisión, como un "rayo láser".

El proyecto está siendo desarrollado por personal del Centro de Tecnologías Espaciales del MAI y estudiantes de un programa educativo conjunto con la Universidad Khalifa. Esto permitió a los futuros ingenieros aprender el ciclo completo de creación de equipos espaciales, desde el diseño hasta las pruebas de hardware real.

El proyecto de la estación "Venera-D" se encuentra actualmente en la fase de diseño preliminar. Anteriormente se informó que los científicos planean utilizar esta misión para buscar rastros de vida en Venus en la segunda mitad de la década de 2030.