Descubierto un líquido para revivir baterías «muertas» de coches eléctricos

Investigadores de la Universidad de Cornell han presentado una nueva tecnología para el reciclaje de baterías de iones de litio. Este método permite restaurar las baterías sin procesos complejos y costosos. En lugar de triturar las baterías hasta convertirlas en polvo o fundir los materiales, los científicos proponen limpiar y reutilizar los electrodos existentes. Este desarrollo ha sido denominado DEER (Direct Electrode-to-Electrode Regeneration). Así lo informa Ixbt.com .

Actualmente, la mayoría de las baterías usadas se reciclan de dos formas: fundiéndolas a altas temperaturas o triturándolas hasta obtener una «masa negra» de la que se extraen químicamente metales valiosos. Ambos procesos requieren grandes cantidades de energía, agua y reactivos. El nuevo enfoque permite trabajar sin desmontar las piezas principales de la batería.

Según los autores del estudio, la causa principal de la degradación de las baterías no es la destrucción de los electrodos, sino la formación de una capa de compuestos químicos no deseados en su superficie. Esta capa dificulta el movimiento de los iones de litio, lo que reduce la capacidad de la batería. La tecnología DEER contempla la limpieza de los electrodos en una solución basada en una sustancia especial, el DMI (1,3-dimetil-2-imidazolidinona).

En pruebas de laboratorio, los científicos lograron restaurar hasta el 95 por ciento de la capacidad inicial de las baterías. La modelización económica demostró que el nuevo método podría reducir el coste de producción de las baterías en aproximadamente un 56 por ciento en comparación con el reciclaje tradicional. Además, esta tecnología reduce significativamente el consumo de energía y agua, así como la cantidad de residuos nocivos.

Los desarrolladores creen que este método será muy relevante a medida que crezca el mercado de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía. Actualmente, la tecnología ha sido probada con éxito en baterías que conservaban entre el 70 y el 80 por ciento de su capacidad. El siguiente paso consiste en llevar el proceso a escala industrial y trabajar en casos de degradación más complejos.