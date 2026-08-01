SpaceX filmó el lanzamiento del cohete Starship desde muy cerca

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SpaceX filmó el lanzamiento del cohete Starship desde muy cerca

SpaceX, conocida por sus soluciones avanzadas en el campo de la investigación aeroespacial, presentó al público un video único del próximo vuelo de su gigantesco cohete Starship. Estas imágenes fueron capturadas con la ayuda de una cámara especial instalada directamente debajo del propulsor Super Heavy. Es la primera vez en la historia de la cohetería que un lanzamiento tan extremo se filma desde una distancia tan cercana, informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, durante el vuelo se encendieron simultáneamente 33 motores Raptor alrededor de la cámara. La temperatura de los gases generados por la interacción de oxígeno líquido y metano en las cámaras de combustión de los motores alcanza los 3000 grados Celsius. Estos indicadores tan altos imponen una inmensa responsabilidad técnica a los ingenieros.

Prueba en condiciones extremas

Una vez que todos los motores Raptor se encendieron al mismo tiempo, la plataforma de lanzamiento enfrentó cargas físicas y térmicas de un nivel sin precedentes. En particular, el sistema entró en un torbellino de flujos de escape supersónicos, potentes ondas de choque, una presión acústica enorme y fuertes vibraciones. Además, el proceso estuvo acompañado por chorros de agua y densas nubes de vapor.

A pesar de condiciones tan difíciles y peligrosas, esta cámara especial continuó grabando sin interrupción durante toda la secuencia de vuelo. El hecho de que la lente no se empañara por el calor ni perdiera su enfoque demuestra la gran habilidad de los especialistas.

Logro de ingeniería

Según los expertos, el proceso de creación de un sistema de grabación tan resistente y único fue una de las tareas de ingeniería más complejas, comparable al diseño del cohete en sí. Las imágenes obtenidas permiten a los especialistas y entusiastas de la tecnología observar el lanzamiento de Starship desde un ángulo totalmente nuevo y nunca antes visto.

Esta exitosa prueba servirá en el futuro como un paso importante en el seguimiento de vuelos espaciales y un análisis más profundo del rendimiento de los cohetes. Se espera que estos logros tecnológicos de SpaceX sirvan como base fundamental para la futura exploración de Marte y la realización de otras misiones espaciales a largo plazo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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