Cómo Uber está construyendo su imperio en el mercado de los vehículos autónomos

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Cómo Uber está construyendo su imperio en el mercado de los vehículos autónomos

Durante los últimos dos años, Uber ha establecido asociaciones estratégicas con más de treinta empresas de tecnología de transporte autónomo, realizando inversiones directas en ellas. Según TechCrunch, estos pasos demuestran los ambiciosos planes internacionales de la gran plataforma de transporte y podrían transformar radicalmente el mercado de transporte de pasajeros en el futuro. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Pruebas del pasado y giro estratégico

En su momento, Uber se dedicó a desarrollar y probar de forma independiente tecnologías de transporte autónomo. Bajo el liderazgo de Travis Kalanick, se creó en 2014 la división Uber Advanced Technologies Group (ATG), incorporando a decenas de investigadores del programa de robótica de la Universidad Carnegie Mellon. Dos años después, la compañía adquirió Otto, una startup de camiones autónomos fundada por exingenieros de Google.

Sin embargo, las pruebas iniciadas en 2016 en las calles de California, Pittsburgh y Arizona se detuvieron tras tres eventos drásticos: una demanda de Waymo, la dimisión de Kalanick en 2017 y un trágico accidente en 2018 en Tempe, Arizona, que involucró a un Volvo XC90 en modo autónomo y terminó con la vida de un peatón. Tras esta tragedia, la compañía revisó por completo sus operaciones.

Nueva dirección y reingreso al mercado

Cuando Dara Khosrowshahi asumió la dirección de la empresa, Uber adoptó una estrategia completamente nueva. En 2020, la compañía abandonó todos los grandes proyectos de riesgo para centrarse en su negocio principal, como los taxis con conductor y las entregas. En ese momento, la división Uber ATG fue vendida a Aurora y se transfirieron activos a proyectos como Lime y Joby Aviation. No obstante, Uber mantuvo sus participaciones en estas empresas.

Dos años más tarde, Uber comenzó a regresar poco a poco al mercado de los vehículos autónomos y, para 2024, el número de acuerdos en este ámbito aumentó drásticamente. En particular, Uber ha mantenido una estrecha relación con Aurora desde la venta de Uber ATG. Hoy en día, según los datos regulatorios, la empresa posee una parte significativa de las acciones de Aurora.

Colaboraciones actuales y perspectivas de futuro

Se abren nuevas oportunidades en el marco de las asociaciones tecnológicas. Uber Freight, la empresa de logística escindida como negocio independiente en 2018, firmó un acuerdo de asociación plurianual con Aurora en junio de 2024. Ya en mayo de 2025, estas empresas anunciaron que los camiones autónomos operados por Aurora realizaban viajes entre Dallas y Houston a través de la plataforma Uber Freight.

Se espera que el desarrollo de la industria del transporte autónomo reduzca los costos de los servicios de logística y transporte de pasajeros a nivel mundial, además de mejorar los niveles de seguridad. Uber pretende integrar estas tecnologías en sus servicios principales a través de su amplio ecosistema. TechCrunch destaca que seguirá de cerca todos los cambios en esta dirección.

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Abror Shuhratov
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