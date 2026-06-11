El operador T2 permite canjear minutos y gigabytes por billetes de Aeroexpress

·22·Tecnología
El operador T2 permite canjear minutos y gigabytes por billetes de Aeroexpress

El operador móvil ruso T2 (anteriormente Tele2) ha lanzado un nuevo servicio para sus abonados con motivo de la temporada vacacional. Los usuarios ahora pueden canjear sus minutos y gigabytes acumulados por billetes para trenes y autobuses de Aeroexpress. Así lo informa Ixbt.com informa .

Para utilizar el servicio, basta con abrir la aplicación móvil de T2 y pulsar el botón "Canjear". El sistema generará automáticamente un código QR. Este código puede escanearse en los torniquetes de las terminales de Aeroexpress o en los autobuses que van al aeropuerto para pagar el trayecto.

Los billetes obtenidos a cambio de tráfico de internet y minutos son válidos en todas las rutas principales. Esta opción abarca no solo los trenes de alta velocidad, sino también los autobuses exprés que operan entre aeropuertos y estaciones de metro.

Esta novedad forma parte de la estrategia del operador para ampliar su ecosistema y permitir a los clientes utilizar sus recursos digitales de forma más eficiente. Anteriormente, la empresa ya había introducido funciones para canjear gigabytes por café, entradas de cine y otros servicios.

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Abror Shuhratov
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