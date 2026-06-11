Los agentes de Coinbase ahora pueden operar de forma independiente y pagar por servicios

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Los agentes de Coinbase ahora pueden operar de forma independiente y pagar por servicios

A medida que el tráfico de agentes de IA en Internet supera al tráfico humano, Coinbase ha presentado una nueva herramienta que ejecuta operaciones en nombre de los usuarios. Pocos días después de que Robinhood anunciara una función similar, Coinbase lanzó sus propios agentes. Estos agentes no solo ejecutan operaciones, sino que también pueden pagar de forma independiente por investigaciones premium. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los usuarios pueden integrar el agente en sus cuentas principales o utilizarlo en un entorno "sandbox" separado por motivos de seguridad. El agente puede reequilibrar carteras, seguir tesis de inversión o proporcionar consejos sobre el comercio de criptomonedas utilizando herramientas profesionales como los gráficos de TradingView en la plataforma Coinbase Advanced. Actualmente, el sistema funciona en el mercado spot y de derivados, con planes de añadir acciones y mercados de predicción en el futuro.

La nueva herramienta utiliza el protocolo de pago abierto x402 desarrollado en colaboración con AWS, Anthropic, Circle y Near. Este estándar permite al agente pagar por datos de investigación premium y potencia de cálculo sin necesidad de inicio de sesión o suscripción. Coinbase también ha habilitado la posibilidad de utilizar estos agentes en plataformas como ChatGPT o Claude a través de un servidor MCP.

Según el representante de Coinbase, Lincoln Murr, la empresa está creando productos para un futuro en el que gran parte de Internet sea gestionado por agentes. Mientras tanto, gigantes como Visa y OpenAI también están trabajando en pagos mediante agentes. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) destaca la necesidad de medidas de protección sólidas para mitigar los riesgos asociados con el desarrollo de tales tecnologías.

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Nodirbek Razzokov
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