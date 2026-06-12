Presentado el Moto G Max con cámara de 200 MP y protección IP69

Motorola ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Moto G Max en Brasil. El dispositivo está equipado con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1,5K, que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 5000 nits. La pantalla está protegida por Gorilla Glass 7i. Así lo informa Ixbt.com .

El hardware del smartphone se basa en el chipset MediaTek Dimensity 6400. En cuanto a la memoria, el dispositivo cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. El cuerpo del Moto G Max tiene solo 7,38 mm de grosor y pesa 183 gramos.

En cuanto a las capacidades de la cámara, el módulo principal consta de sensores de 200 MP y 8 MP. Para los amantes de los selfies, se incluye una cámara frontal de 32 MP. El dispositivo cuenta con una batería de 5200 mAh y admite tecnología de carga de 33 W.

El Moto G Max está protegido contra el polvo y el agua según el estándar único IP69. También está equipado con altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos, un escáner de huellas dactilares bajo la pantalla y el sistema operativo Android 16. El nuevo modelo ha salido a la venta en el mercado brasileño a un precio aproximado de 490 dólares.