Prometheus, fundada por Jeff Bezos, recauda 12 mil millones de dólares en inversión

Prometheus, una startup fundada por Jeff Bezos y Vik Bajaj, ex cofundador de la división Verily de Google, anunció que ha recaudado 12 mil millones de dólares. Tras esta ronda de financiación, la valoración total de la empresa alcanzó los 41 mil millones de dólares. En la ronda de inversión participaron personalmente Bezos, así como importantes instituciones financieras como JPMorgan Chase, Goldman Sachs y BlackRock. Esto es reportado por Techcrunch.com .

Prometheus tiene como objetivo crear un “artificial general engineer” (ingeniero de inteligencia artificial universal). Este software será capaz de automatizar el diseño y la fabricación de sistemas físicos, desde motores a reacción hasta compuestos farmacológicos complejos. La principal ambición de la empresa es reemplazar gran parte del trabajo de ingeniería con tecnologías de IA.

Según la entrevista de Bezos con el canal CNBC, la eficiencia que aporta la inteligencia artificial conducirá a una “escasez de mano de obra”. Esto contradice las predicciones de desempleo de muchos líderes tecnológicos. Bezos enfatiza que la IA aumentará la productividad económica y elevará el nivel de vida, lo que finalmente permitirá a las personas tener la oportunidad de trabajar menos.

Actualmente con 150 empleados en San Francisco, Londres y Zúrich, Prometheus mantiene sus desarrollos específicos en secreto. La mayor parte del enorme capital recaudado se destinará a ampliar las necesidades de computación (compute needs). Como fundador de Amazon, Bezos tiene una gran experiencia en la gestión de recursos humanos y cree que las nuevas tecnologías servirán para el bienestar de la humanidad.