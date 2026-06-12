Prometheus, fundada por Jeff Bezos, recauda 12 mil millones de dólares en inversión

·18·Tecnología
Prometheus, fundada por Jeff Bezos, recauda 12 mil millones de dólares en inversión

Prometheus, una startup fundada por Jeff Bezos y Vik Bajaj, ex cofundador de la división Verily de Google, anunció que ha recaudado 12 mil millones de dólares. Tras esta ronda de financiación, la valoración total de la empresa alcanzó los 41 mil millones de dólares. En la ronda de inversión participaron personalmente Bezos, así como importantes instituciones financieras como JPMorgan Chase, Goldman Sachs y BlackRock. Esto es reportado por Techcrunch.com .

Prometheus tiene como objetivo crear un “artificial general engineer” (ingeniero de inteligencia artificial universal). Este software será capaz de automatizar el diseño y la fabricación de sistemas físicos, desde motores a reacción hasta compuestos farmacológicos complejos. La principal ambición de la empresa es reemplazar gran parte del trabajo de ingeniería con tecnologías de IA.

Según la entrevista de Bezos con el canal CNBC, la eficiencia que aporta la inteligencia artificial conducirá a una “escasez de mano de obra”. Esto contradice las predicciones de desempleo de muchos líderes tecnológicos. Bezos enfatiza que la IA aumentará la productividad económica y elevará el nivel de vida, lo que finalmente permitirá a las personas tener la oportunidad de trabajar menos.

Actualmente con 150 empleados en San Francisco, Londres y Zúrich, Prometheus mantiene sus desarrollos específicos en secreto. La mayor parte del enorme capital recaudado se destinará a ampliar las necesidades de computación (compute needs). Como fundador de Amazon, Bezos tiene una gran experiencia en la gestión de recursos humanos y cree que las nuevas tecnologías servirán para el bienestar de la humanidad.

Jeff BezosPrometheusInteligencia ArtificialInversiónTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Theker recauda 85 millones de dólares para crear robots de fábrica universalesTheker recauda 85 millones de dólares para crear robots de fábrica universalesHoy, 01:53China lanza una planta de hidrógeno impulsada por 700.000 paneles solares e IAChina lanza una planta de hidrógeno impulsada por 700.000 paneles solares e IAHoy, 00:59Presentado el Moto G Max con cámara de 200 MP y protección IP69Presentado el Moto G Max con cámara de 200 MP y protección IP69Hoy, 00:50Samsung lanza una importante actualización de seguridad para la serie Galaxy S25Samsung lanza una importante actualización de seguridad para la serie Galaxy S25Hoy, 23:23Rusia asigna 2 mil millones de rublos para la producción de chipsRusia asigna 2 mil millones de rublos para la producción de chipsHoy, 21:56SpaceX realiza una salida a bolsa histórica: precio de la acción fijado en 135 dólaresSpaceX realiza una salida a bolsa histórica: precio de la acción fijado en 135 dólaresHoy, 20:55
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado