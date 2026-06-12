Comienza la producción de combustible de aviación a partir de CO2 atmosférico en EE. UU.

La primera planta comercial en EE. UU. que produce combustible de aviación a partir de dióxido de carbono capturado y electricidad renovable ha comenzado a operar en el estado de Washington. La empresa tecnológica Twelve, con sede en California, ha puesto en marcha una nueva instalación llamada AirPlant One en Moses Lake. Así lo informa Ixbt.com informa .

La planta produce un combustible de aviación sintético ecológico llamado E-Jet. Este producto se crea basándose en una tecnología de conversión de energía en líquido utilizando CO2 capturado, agua y energía renovable. Además del combustible de aviación, la planta también produce E-Naphtha, un producto químico que sirve como materia prima para la fabricación de bienes de consumo diario.

El núcleo del sistema AirPlant One es un electrolizador que convierte el dióxido de carbono y el agua en hidrocarburos líquidos. El combustible E-Jet resultante es químicamente idéntico a los combustibles fósiles y cumple totalmente con los estándares de certificación ASTM. Esto permite a las aerolíneas utilizar este combustible sin modificar los motores de los aviones ni la infraestructura existente.

Nicholas Flanders, cofundador y director ejecutivo de Twelve, destacó que la hipótesis de producir combustible para la economía mundial directamente del aire se ha convertido hoy en realidad. A diferencia de otros métodos basados en aceite vegetal o residuos agrícolas, esta tecnología no enfrenta problemas de escasez de recursos y se considera más adecuada para la producción a gran escala.