Comienza la producción de combustible de aviación a partir de CO2 atmosférico en EE. UU.

·21·Tecnología
Comienza la producción de combustible de aviación a partir de CO2 atmosférico en EE. UU.

La primera planta comercial en EE. UU. que produce combustible de aviación a partir de dióxido de carbono capturado y electricidad renovable ha comenzado a operar en el estado de Washington. La empresa tecnológica Twelve, con sede en California, ha puesto en marcha una nueva instalación llamada AirPlant One en Moses Lake. Así lo informa Ixbt.com informa .

La planta produce un combustible de aviación sintético ecológico llamado E-Jet. Este producto se crea basándose en una tecnología de conversión de energía en líquido utilizando CO2 capturado, agua y energía renovable. Además del combustible de aviación, la planta también produce E-Naphtha, un producto químico que sirve como materia prima para la fabricación de bienes de consumo diario.

El núcleo del sistema AirPlant One es un electrolizador que convierte el dióxido de carbono y el agua en hidrocarburos líquidos. El combustible E-Jet resultante es químicamente idéntico a los combustibles fósiles y cumple totalmente con los estándares de certificación ASTM. Esto permite a las aerolíneas utilizar este combustible sin modificar los motores de los aviones ni la infraestructura existente.

Nicholas Flanders, cofundador y director ejecutivo de Twelve, destacó que la hipótesis de producir combustible para la economía mundial directamente del aire se ha convertido hoy en realidad. A diferencia de otros métodos basados en aceite vegetal o residuos agrícolas, esta tecnología no enfrenta problemas de escasez de recursos y se considera más adecuada para la producción a gran escala.

AviaciónEcologíaTecnologíaTwelveE-Jet
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX se acerca a un récord: un propulsor Falcon 9 vuela al espacio por 34ª vezSpaceX se acerca a un récord: un propulsor Falcon 9 vuela al espacio por 34ª vezHoy, 05:55Avataar presenta Varya, un modelo de IA de vídeo asequible y rápido para la IndiaAvataar presenta Varya, un modelo de IA de vídeo asequible y rápido para la IndiaHoy, 05:51OpenAI y Visa crean un sistema de pago para agentes de IAOpenAI y Visa crean un sistema de pago para agentes de IAHoy, 05:23Equal AI recauda 30 millones de dólares para proteger a los indios de llamadas no deseadasEqual AI recauda 30 millones de dólares para proteger a los indios de llamadas no deseadasHoy, 04:53Ante la salida a bolsa de SpaceX: las estructuras SPV suponen riesgos para los inversoresAnte la salida a bolsa de SpaceX: las estructuras SPV suponen riesgos para los inversoresHoy, 02:52Theker recauda 85 millones de dólares para crear robots de fábrica universalesTheker recauda 85 millones de dólares para crear robots de fábrica universalesHoy, 01:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5