Red Magic prepara el primer smartphone con resolución 2K y tasa de refresco de 185 Hz

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Red Magic prepara el primer smartphone con resolución 2K y tasa de refresco de 185 Hz

Ha surgido nueva información sobre la próxima generación de la línea Red Magic, propiedad de la marca Nubia. Los expertos informan que la empresa se está preparando para lanzar un smartphone con una generación de pantallas completamente nueva. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el experto Digital Chat Station, la resolución de pantalla del nuevo dispositivo será en formato 2K. Lo más importante es que esta pantalla destaca por soportar una tasa de refresco de 185 Hz. Se espera que esta cifra sea un récord en el mercado de los smartphones.

Hasta ahora, los paneles OLED con resolución 2K en los smartphones solían tener una tasa de refresco máxima de 144 Hz. Con su nueva tecnología, Red Magic pretende establecer un nuevo estándar en el segmento de los smartphones gaming.

Como referencia, Digital Chat Station predijo anteriormente con precisión las especificaciones de los smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro. También fue uno de los primeros en informar que el Realme GT 7 Pro tendría una pantalla Samsung y que el chip Dimensity 9400 saldría antes que la plataforma Snapdragon 8 Elite.

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Abror Shuhratov
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