Un científico de Microsoft demuestra que es posible crear conciencia artificial dentro de Age of Empires II

·27·Tecnología
Un científico de Microsoft demuestra que es posible crear conciencia artificial dentro de Age of Empires II

La investigación moderna a menudo analiza si los grandes modelos de lenguaje poseen signos de empatía o conciencia. En su nuevo trabajo, el investigador de Microsoft y la Universidad de York, Adrian de Winter, cuestionó este enfoque. El autor demostró que es posible construir tanto una red neuronal simple como un análogo de una máquina de Turing universal dentro del juego de estrategia Age of Empires II, lanzado en 1999. Esto fue reportado por Ixbt.com informa .

El investigador construyó un perceptrón, la base de las redes neuronales, utilizando el editor de escenarios del juego. En lugar de señales electrónicas, se utilizaron objetos del juego: ovejas y aldeanos moviéndose a lo largo de rutas predefinidas, actuando como elementos lógicos. En el análogo de la máquina de Turing, varios edificios representaban símbolos en la cinta de cálculo, mientras que los parámetros de la economía del juego representaban el estado del sistema.

Adrian de Winter señala que muchas pruebas modernas se basan en la creencia implícita de que los modelos de lenguaje poseen rasgos humanos. Si los mismos principios computacionales se transfieren al entorno de Age of Empires II, la esencia matemática del proceso no cambia, pero la sensación de "inteligencia" desaparece. Esto demuestra que los rasgos atribuidos a la IA dependen no del modelo en sí, sino de cómo los humanos lo perciben a través de una interfaz conveniente.

El científico propone aplicar el enfoque de la "hipótesis nula" (Null Assumption). Según este, no se deben atribuir rasgos psicológicos a la IA hasta que surjan pruebas fiables. Frases como "pienso" o "siento" utilizadas por bots como ChatGPT pueden crear impresiones falsas y vínculos emocionales en los usuarios.

MicrosoftAge Of EmpiresInteligencia ArtificialTecnologíaChatGPT
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

HarmonyOS ahora funciona en dispositivos con 64 KB de memoriaHarmonyOS ahora funciona en dispositivos con 64 KB de memoriaHoy, 09:54Telegram regresa a Wear OS: Ahora funciona en relojes Samsung y PixelTelegram regresa a Wear OS: Ahora funciona en relojes Samsung y PixelHoy, 09:24Actualización One UI 8.5 lanzada para Samsung Galaxy Z Fold7Actualización One UI 8.5 lanzada para Samsung Galaxy Z Fold7Hoy, 09:23El creador de Grok, Igor Babushkin, presenta el proyecto personalizado River AIEl creador de Grok, Igor Babushkin, presenta el proyecto personalizado River AIHoy, 08:59Oracle expande sus “nubes de IA”: los ingresos crecieron un 21 por cientoOracle expande sus “nubes de IA”: los ingresos crecieron un 21 por cientoHoy, 08:26Red Magic prepara el primer smartphone con resolución 2K y tasa de refresco de 185 HzRed Magic prepara el primer smartphone con resolución 2K y tasa de refresco de 185 HzHoy, 08:21
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte