Un científico de Microsoft demuestra que es posible crear conciencia artificial dentro de Age of Empires II

La investigación moderna a menudo analiza si los grandes modelos de lenguaje poseen signos de empatía o conciencia. En su nuevo trabajo, el investigador de Microsoft y la Universidad de York, Adrian de Winter, cuestionó este enfoque. El autor demostró que es posible construir tanto una red neuronal simple como un análogo de una máquina de Turing universal dentro del juego de estrategia Age of Empires II, lanzado en 1999. Esto fue reportado por Ixbt.com informa .

El investigador construyó un perceptrón, la base de las redes neuronales, utilizando el editor de escenarios del juego. En lugar de señales electrónicas, se utilizaron objetos del juego: ovejas y aldeanos moviéndose a lo largo de rutas predefinidas, actuando como elementos lógicos. En el análogo de la máquina de Turing, varios edificios representaban símbolos en la cinta de cálculo, mientras que los parámetros de la economía del juego representaban el estado del sistema.

Adrian de Winter señala que muchas pruebas modernas se basan en la creencia implícita de que los modelos de lenguaje poseen rasgos humanos. Si los mismos principios computacionales se transfieren al entorno de Age of Empires II, la esencia matemática del proceso no cambia, pero la sensación de "inteligencia" desaparece. Esto demuestra que los rasgos atribuidos a la IA dependen no del modelo en sí, sino de cómo los humanos lo perciben a través de una interfaz conveniente.

El científico propone aplicar el enfoque de la "hipótesis nula" (Null Assumption). Según este, no se deben atribuir rasgos psicológicos a la IA hasta que surjan pruebas fiables. Frases como "pienso" o "siento" utilizadas por bots como ChatGPT pueden crear impresiones falsas y vínculos emocionales en los usuarios.