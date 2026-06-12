SpaceX recauda 2.200 millones de dólares de inversores japoneses

La empresa SpaceX de Elon Musk planea recaudar 2.185 millones de dólares (aproximadamente 347 mil millones de yenes) de inversores japoneses como parte de su salida a bolsa en el Nasdaq. Según los documentos de registro de la compañía, se ofrecerán 16.296.296 acciones en el mercado japonés. Esto representa casi el 3% del total de 555.555.555 acciones colocadas. Así lo informa Ixbt.com .

El volumen de fondos esperado de los inversores japoneses es casi igual al gran debut del operador Tokyo Metro en la Bolsa de Tokio en 2024. En aquel entonces, el operador de metro recaudó alrededor de 348 mil millones de yenes. SpaceX está utilizando un mecanismo especial que permite a las empresas extranjeras ofrecer sus acciones a inversores locales en las bolsas japonesas sin pasar por una cotización formal.

Este esquema permite al público japonés participar en los procesos de salida a bolsa de gigantes tecnológicos extranjeros de rápido crecimiento sin salir del mercado de capitales nacional. El proceso de recepción de órdenes de inversores privados e institucionales fue organizado por grandes firmas de corretaje como Mizuho Securities, Rakuten Securities y SBI Securities.

Este acuerdo es significativo para el mercado financiero japonés no solo por su escala, sino también por introducir un nuevo formato para participar en salidas a bolsa internacionales. Este paso demuestra el gran interés en SpaceX al tiempo que amplía el acceso de los inversores locales a las acciones de la compañía espacial privada más famosa del mundo.