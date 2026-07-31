El Barcelona y Julián Álvarez podrían sufrir graves sanciones tras la denuncia del Atlético

La Real Federación Española de Fútbol ha abierto un expediente disciplinario contra el FC Barcelona tras una denuncia oficial del Atlético de Madrid. Según la información difundida por el diario Marca, el club madrileño acusa a los catalanes de haber intentado fichar y presionar de forma sistemática a su delantero Julián Álvarez durante los últimos meses. Así lo informa Goal.com informa .

Ambas partes fueron notificadas de la apertura de este procedimiento disciplinario este jueves. Actualmente, tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid tienen derecho a presentar sus escritos de defensa. El club madrileño está decidido a llegar hasta el final, habiendo recurrido no solo a la federación española de fútbol, sino también a la FIFA por unas infracciones que se prolongan desde hace varios meses.

Normativa de la Federación Española de Fútbol y posibles sanciones

De acuerdo con el artículo 93 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo al incumplimiento de las resoluciones federales, se pueden aplicar sanciones muy severas para este tipo de infracciones. Las multas económicas son solo el principio del caso y es muy probable que los culpables se enfrenten a restricciones más graves.

Si se confirma esta infracción, los dirigentes o el propio jugador podrían ser sancionados o suspendidos por un período de entre un mes y dos años. Asimismo, se contempla en cualquier caso una prohibición de jugar de al menos cuatro partidos.

Consecuencias para el jugador y el club

Si el delantero es suspendido por infringir las normas, estará obligado a pagar una indemnización por los perjuicios causados al club que se quede sin poder contar con sus servicios. Este escenario también podría generar el riesgo de que el Atlético de Madrid pierda a su futbolista.

A pesar de todo, la postura del club madrileño no ha cambiado: exigen que se haga justicia por las infracciones denunciadas durante meses y que se adopten medidas disciplinarias severas. De confirmarse las pruebas, las consecuencias podrían ser graves no solo para el club catalán, sino también para el delantero argentino.