Google mejora drásticamente la seguridad de Chrome con la ayuda de la IA

Google ha anunciado resultados sin precedentes en la eliminación de vulnerabilidades de seguridad en su navegador Chrome mediante el uso de herramientas de IA internas. Según la información difundida por TechCrunch, el gigante tecnológico logró corregir nada menos que 1 072 errores de seguridad en las dos últimas versiones de Chrome lanzadas en junio. Así lo informa Techcrunch.com informando al respecto.

Basándonos en los datos oficiales proporcionados por la empresa, se puede afirmar que esta cifra supera incluso el total de 1 036 errores detectados en las 23 versiones anteriores lanzadas durante los últimos dos años. Desde la aparición de los grandes modelos de lenguaje, los expertos en ciberseguridad habían predicho que los sistemas de IA buscarían fallos en el software a una escala masiva, lo que obligaría a los defensores a recurrir urgentemente también a la inteligencia artificial.

Un punto de inflexión en la IA y la ciberseguridad

Un gráfico dentro del libro blanco (white paper) publicado por Google muestra claramente un crecimiento exponencial en el trabajo de detección rápida de vulnerabilidades y su parcheo. Este logro demuestra que las predicciones no eran meras suposiciones y se confirman con cifras reales.

Doug Turner, director de ingeniería de Chrome, declaró a TechCrunch que los modelos de IA han transformado fundamentalmente la economía de la ciberseguridad. El proceso de búsqueda de vulnerabilidades se ha convertido ahora en un proceso automatizado a escala industrial.

«Mediante el uso de modelos como Gemini, estamos previniendo las vulnerabilidades de antemano, superando a nuestros competidores y haciendo que Chrome sea más seguro con cada actualización», destacó Doug Turner en su declaración.

El enfoque de otros gigantes tecnológicos

Esta tendencia no se limita solo a Google. A principios de este mes, Microsoft también anunció que había parcheado una cifra récord de 570 errores de seguridad en varios de sus productos como parte de sus actualizaciones mensuales habituales. La empresa atribuyó este fuerte aumento de los errores precisamente al uso de tecnologías de inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, cabe destacar que en Apple no se observa un crecimiento exponencial de este tipo. Según estimaciones de observadores independientes, Apple corrigió 482 errores en sus productos en 2026, lo que demuestra que mantiene un ritmo prácticamente idéntico al del año pasado e incluso al de 2015.