El dispositivo de IA contra la soledad regresa con voz y un precio elevado

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El dispositivo de IA contra la soledad regresa con voz y un precio elevado

El rápido desarrollo de las tecnologías de IA permite crear no solo programas de asistencia, sino también dispositivos destinados a reducir la soledad humana. Presentado hace dos años, el dispositivo de IA portátil llamado Friend, que se comunica con el usuario mediante el envío de mensajes de texto, ha sido renovado radicalmente. Según ixbt.com, el autor de este proyecto, Avi Schiffmann, anunció en su cuenta de la red social X una nueva versión del dispositivo con capacidades de voz. Así lo informa Techcrunch.com .

La nueva versión de Friend está equipada con un altavoz integrado, capaz de responder al usuario con una personalidad única y estable. En uno de los anuncios publicados, se muestra a una chica hablando sobre su expareja o relaciones pasadas con el colgante portátil, mientras el gadget le ofrece palabras de consuelo. Asimismo, en otra escena se puede ver a un hombre hablando sobre sus planes cinematográficos y recibiendo elogios del dispositivo.

Fuerte aumento de precios y estrategia de marketing

La ampliación de las capacidades del dispositivo también ha afectado a su precio. Si hace dos años este gadget de IA se valoraba en unos 99 USD, el precio minorista de la nueva versión es de 249 USD. Esto demuestra un aumento significativo en comparación con el valor anterior.

A pesar de esto, todavía no está del todo claro qué beneficio real aporta este gadget en la realización de las tareas cotidianas. El fundador del proyecto, Avi Schiffmann, abordó el verdadero propósito del dispositivo en una de sus publicaciones. Según él, este asistente de IA no es ni un sustituto ni una pareja, sino que simplemente busca cumplir el papel de un interlocutor de confianza, un amigo.

El papel de los gadgets de IA en el mercado

La idea de presentar un colgante de plástico basado en algoritmos como un amigo misterioso es un paso muy audaz desde el punto de vista del marketing. Sin embargo, el proyecto ya había llamado la atención anteriormente con sus campañas llamativas. En particular, los carteles publicitarios instalados el año pasado en el sistema de metro de Nueva York se volvieron populares rápidamente, pero fueron vandalizados con frecuencia por ciudadanos contrarios a la sustitución de la comunicación humana natural por un amuleto digital.

En general, los dispositivos portátiles basados en IA aún no se han popularizado ampliamente en el mercado. Otro intento similar a Friend —el pin de IA de la empresa Humane Inc., que pretendía reemplazar al iPhone— se vio obligado a cesar sus operaciones en menos de un año debido a las bajas cifras de ventas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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